١ XOF إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٥٢٦٨٩٥٣ السيدي الغاني

1 GHS = ٣٩٫٥٧٤٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى السيدي الغاني

xof
XOF
ghs
GHS
١ XOF٠٫٠٢٥٢٦٩ GHS
٥ XOF٠٫١٢٦٣٤٥ GHS
١٠ XOF٠٫٢٥٢٦٩ GHS
٢٥ XOF٠٫٦٣١٧٢٤ GHS
٥٠ XOF١٫٢٦٣٤٥ GHS
١٠٠ XOF٢٫٥٢٦٩ GHS
٥٠٠ XOF١٢٫٦٣٤٥ GHS
١٬٠٠٠ XOF٢٥٫٢٦٩ GHS
٥٬٠٠٠ XOF١٢٦٫٣٤٥ GHS
١٠٬٠٠٠ XOF٢٥٢٫٦٩ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

ghs
GHS
xof
XOF
١ GHS٣٩٫٥٧٤٣ XOF
٥ GHS١٩٧٫٨٧١ XOF
١٠ GHS٣٩٥٫٧٤٣ XOF
٢٥ GHS٩٨٩٫٣٥٦ XOF
٥٠ GHS١٬٩٧٨٫٧١ XOF
١٠٠ GHS٣٬٩٥٧٫٤٣ XOF
٥٠٠ GHS١٩٬٧٨٧٫١ XOF
١٬٠٠٠ GHS٣٩٬٥٧٤٫٣ XOF
٥٬٠٠٠ GHS١٩٧٬٨٧١ XOF
١٠٬٠٠٠ GHS٣٩٥٬٧٤٣ XOF

مخطط XOF إلى GHS

1 XOF = ٠ GHS

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥١٣٦٠٫٠٢٥١٣٦
منخفض
٠٫٠٢٤٣٩٨٠٫٠٢١٧٥٩
المتوسط
٠٫٠٢٤٦٥٥٠٫٠٢٣٣٤٩
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

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