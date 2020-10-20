١ XOF إلى FRF

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٠٠٠٠٠٠٠ French Franc

1 FRF = ١٠٠٫٠٠٠ XOF

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى French Franc

xof
XOF
frf
FRF
١ XOF٠٫٠١ FRF
٥ XOF٠٫٠٥ FRF
١٠ XOF٠٫١ FRF
٢٥ XOF٠٫٢٥ FRF
٥٠ XOF٠٫٥ FRF
١٠٠ XOF١ FRF
٥٠٠ XOF٥ FRF
١٬٠٠٠ XOF١٠ FRF
٥٬٠٠٠ XOF٥٠ FRF
١٠٬٠٠٠ XOF١٠٠ FRF

حوِّل French Franc إلى الفرنك الوسط أفريقي

frf
FRF
xof
XOF
١ FRF١٠٠ XOF
٥ FRF٥٠٠ XOF
١٠ FRF١٬٠٠٠ XOF
٢٥ FRF٢٬٥٠٠ XOF
٥٠ FRF٥٬٠٠٠ XOF
١٠٠ FRF١٠٬٠٠٠ XOF
٥٠٠ FRF٥٠٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ FRF١٠٠٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ FRF٥٠٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ FRF١٬٠٠٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى FRF

1 XOF = ٠ FRF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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