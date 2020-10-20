١ XOF إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٩٠٦٤٢٠٧٠ Finnish Markka

1 FIM = ١١٠٫٣٢٤ XOF

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Finnish Markka

xof
XOF
fim
FIM
١ XOF٠٫٠٠٩٠٦٤٢١ FIM
٥ XOF٠٫٠٤٥٣٢١ FIM
١٠ XOF٠٫٠٩٠٦٤٢١ FIM
٢٥ XOF٠٫٢٢٦٦٠٥ FIM
٥٠ XOF٠٫٤٥٣٢١ FIM
١٠٠ XOF٠٫٩٠٦٤٢١ FIM
٥٠٠ XOF٤٫٥٣٢١ FIM
١٬٠٠٠ XOF٩٫٠٦٤٢١ FIM
٥٬٠٠٠ XOF٤٥٫٣٢١ FIM
١٠٬٠٠٠ XOF٩٠٫٦٤٢١ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الفرنك الوسط أفريقي

fim
FIM
xof
XOF
١ FIM١١٠٫٣٢٤ XOF
٥ FIM٥٥١٫٦٢ XOF
١٠ FIM١٬١٠٣٫٢٤ XOF
٢٥ FIM٢٬٧٥٨٫١ XOF
٥٠ FIM٥٬٥١٦٫٢ XOF
١٠٠ FIM١١٬٠٣٢٫٤ XOF
٥٠٠ FIM٥٥٬١٦٢ XOF
١٬٠٠٠ FIM١١٠٬٣٢٤ XOF
٥٬٠٠٠ FIM٥٥١٬٦٢٠ XOF
١٠٬٠٠٠ FIM١٬١٠٣٬٢٤٠ XOF

مخطط XOF إلى FIM

1 XOF = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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