١ XOF إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٥٢٤٤٩٠٢ اليورو

1 EUR = ٦٥٥٫٩٥٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اليورو

xof
XOF
eur
EUR
١ XOF٠٫٠٠١٥٢٤٤٩ EUR
٥ XOF٠٫٠٠٧٦٢٢٤٥ EUR
١٠ XOF٠٫٠١٥٢٤٤٩ EUR
٢٥ XOF٠٫٠٣٨١١٢٣ EUR
٥٠ XOF٠٫٠٧٦٢٢٤٥ EUR
١٠٠ XOF٠٫١٥٢٤٤٩ EUR
٥٠٠ XOF٠٫٧٦٢٢٤٥ EUR
١٬٠٠٠ XOF١٫٥٢٤٤٩ EUR
٥٬٠٠٠ XOF٧٫٦٢٢٤٥ EUR
١٠٬٠٠٠ XOF١٥٫٢٤٤٩ EUR

حوِّل اليورو إلى الفرنك الوسط أفريقي

eur
EUR
xof
XOF
١ EUR٦٥٥٫٩٥٧ XOF
٥ EUR٣٬٢٧٩٫٧٩ XOF
١٠ EUR٦٬٥٥٩٫٥٧ XOF
٢٥ EUR١٦٬٣٩٨٫٩ XOF
٥٠ EUR٣٢٬٧٩٧٫٩ XOF
١٠٠ EUR٦٥٬٥٩٥٫٧ XOF
٥٠٠ EUR٣٢٧٬٩٧٩ XOF
١٬٠٠٠ EUR٦٥٥٬٩٥٧ XOF
٥٬٠٠٠ EUR٣٬٢٧٩٬٧٩٠ XOF
١٠٬٠٠٠ EUR٦٬٥٥٩٬٥٧٠ XOF

مخطط XOF إلى EUR

1 XOF = ٠ EUR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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