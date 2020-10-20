١ XOF إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٥٣٦٥٣٨٢ Spanish Peseta

1 ESP = ٣٫٩٤٢٣٨ XOF

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٧:٢٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Spanish Peseta

xof
XOF
esp
ESP
١ XOF٠٫٢٥٣٦٥٤ ESP
٥ XOF١٫٢٦٨٢٧ ESP
١٠ XOF٢٫٥٣٦٥٤ ESP
٢٥ XOF٦٫٣٤١٣٥ ESP
٥٠ XOF١٢٫٦٨٢٧ ESP
١٠٠ XOF٢٥٫٣٦٥٤ ESP
٥٠٠ XOF١٢٦٫٨٢٧ ESP
١٬٠٠٠ XOF٢٥٣٫٦٥٤ ESP
٥٬٠٠٠ XOF١٬٢٦٨٫٢٧ ESP
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٥٣٦٫٥٤ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى الفرنك الوسط أفريقي

esp
ESP
xof
XOF
١ ESP٣٫٩٤٢٣٨ XOF
٥ ESP١٩٫٧١١٩ XOF
١٠ ESP٣٩٫٤٢٣٨ XOF
٢٥ ESP٩٨٫٥٥٩٥ XOF
٥٠ ESP١٩٧٫١١٩ XOF
١٠٠ ESP٣٩٤٫٢٣٨ XOF
٥٠٠ ESP١٬٩٧١٫١٩ XOF
١٬٠٠٠ ESP٣٬٩٤٢٫٣٨ XOF
٥٬٠٠٠ ESP١٩٬٧١١٫٩ XOF
١٠٬٠٠٠ ESP٣٩٬٤٢٣٫٨ XOF

مخطط XOF إلى ESP

1 XOF = ٠ ESP

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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