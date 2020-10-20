١ XOF إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٦٨١٠٥٥٣ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٥٫٩٤٨٦٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى إسكيدو الرأس الأخضر

xof
XOF
cve
CVE
١ XOF٠٫١٦٨١٠٦ CVE
٥ XOF٠٫٨٤٠٥٢٨ CVE
١٠ XOF١٫٦٨١٠٦ CVE
٢٥ XOF٤٫٢٠٢٦٤ CVE
٥٠ XOF٨٫٤٠٥٢٨ CVE
١٠٠ XOF١٦٫٨١٠٦ CVE
٥٠٠ XOF٨٤٫٠٥٢٨ CVE
١٬٠٠٠ XOF١٦٨٫١٠٦ CVE
٥٬٠٠٠ XOF٨٤٠٫٥٢٨ CVE
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٦٨١٫٠٦ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى الفرنك الوسط أفريقي

cve
CVE
xof
XOF
١ CVE٥٫٩٤٨٦٤ XOF
٥ CVE٢٩٫٧٤٣٢ XOF
١٠ CVE٥٩٫٤٨٦٤ XOF
٢٥ CVE١٤٨٫٧١٦ XOF
٥٠ CVE٢٩٧٫٤٣٢ XOF
١٠٠ CVE٥٩٤٫٨٦٤ XOF
٥٠٠ CVE٢٬٩٧٤٫٣٢ XOF
١٬٠٠٠ CVE٥٬٩٤٨٫٦٤ XOF
٥٬٠٠٠ CVE٢٩٬٧٤٣٫٢ XOF
١٠٬٠٠٠ CVE٥٩٬٤٨٦٫٤ XOF

مخطط XOF إلى CVE

1 XOF = ٠ CVE

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٦٨١١٠٫١٦٨١١
منخفض
٠٫١٦٨١١٠٫١٦٨١١
المتوسط
٠٫١٦٨١١٠٫١٦٨١١
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

More إسكيدو الرأس الأخضر info

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XOF إلى USD

eur

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