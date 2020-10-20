١ XOF إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١١٩٤٥٠٤٢ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٨٣٫٧١٦٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى اليوان الرينمنبي الصيني

xof
XOF
cny
CNY
١ XOF٠٫٠١١٩٤٥ CNY
٥ XOF٠٫٠٥٩٧٢٥٢ CNY
١٠ XOF٠٫١١٩٤٥ CNY
٢٥ XOF٠٫٢٩٨٦٢٦ CNY
٥٠ XOF٠٫٥٩٧٢٥٢ CNY
١٠٠ XOF١٫١٩٤٥ CNY
٥٠٠ XOF٥٫٩٧٢٥٢ CNY
١٬٠٠٠ XOF١١٫٩٤٥ CNY
٥٬٠٠٠ XOF٥٩٫٧٢٥٢ CNY
١٠٬٠٠٠ XOF١١٩٫٤٥ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى الفرنك الوسط أفريقي

cny
CNY
xof
XOF
١ CNY٨٣٫٧١٦٧ XOF
٥ CNY٤١٨٫٥٨٤ XOF
١٠ CNY٨٣٧٫١٦٧ XOF
٢٥ CNY٢٬٠٩٢٫٩٢ XOF
٥٠ CNY٤٬١٨٥٫٨٤ XOF
١٠٠ CNY٨٬٣٧١٫٦٧ XOF
٥٠٠ CNY٤١٬٨٥٨٫٤ XOF
١٬٠٠٠ CNY٨٣٬٧١٦٫٧ XOF
٥٬٠٠٠ CNY٤١٨٬٥٨٤ XOF
١٠٬٠٠٠ CNY٨٣٧٬١٦٧ XOF

مخطط XOF إلى CNY

1 XOF = ٠ CNY

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٠٤٢٠٫٠١٢٠٤٢
منخفض
٠٫٠١١٨٣١٠٫٠١١٧١٨
المتوسط
٠٫٠١١٨٩٩٠٫٠١١٨٨٧
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٢٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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