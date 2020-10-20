١ XOF إلى CNH

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٢٠١٨٧٨٠ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٨٣٫٢٠٣١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

xof
XOF
cnh
CNH
١ XOF٠٫٠١٢٠١٨٨ CNH
٥ XOF٠٫٠٦٠٠٩٣٩ CNH
١٠ XOF٠٫١٢٠١٨٨ CNH
٢٥ XOF٠٫٣٠٠٤٦٩ CNH
٥٠ XOF٠٫٦٠٠٩٣٩ CNH
١٠٠ XOF١٫٢٠١٨٨ CNH
٥٠٠ XOF٦٫٠٠٩٣٩ CNH
١٬٠٠٠ XOF١٢٫٠١٨٨ CNH
٥٬٠٠٠ XOF٦٠٫٠٩٣٩ CNH
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٠٫١٨٨ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى الفرنك الوسط أفريقي

cnh
CNH
xof
XOF
١ CNH٨٣٫٢٠٣١ XOF
٥ CNH٤١٦٫٠١٦ XOF
١٠ CNH٨٣٢٫٠٣١ XOF
٢٥ CNH٢٬٠٨٠٫٠٨ XOF
٥٠ CNH٤٬١٦٠٫١٦ XOF
١٠٠ CNH٨٬٣٢٠٫٣١ XOF
٥٠٠ CNH٤١٬٦٠١٫٦ XOF
١٬٠٠٠ CNH٨٣٬٢٠٣٫١ XOF
٥٬٠٠٠ CNH٤١٦٬٠١٦ XOF
١٠٬٠٠٠ CNH٨٣٢٬٠٣١ XOF

مخطط XOF إلى CNH

1 XOF = ٠ CNH

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٢٠٥٥٠٫٠١٢٠٥٥
منخفض
٠٫٠١١٨٤٠٠٫٠١١٧٦١
المتوسط
٠٫٠١١٩٣٣٠٫٠١١٩٠٩
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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