١ XOF إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٢٤٣٢٤٠٤ الدولار الكندي

1 CAD = ٤٤٥٫٧٨٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الكندي

xof
XOF
cad
CAD
١ XOF٠٫٠٠٢٢٤٣٢٤ CAD
٥ XOF٠٫٠١١٢١٦٢ CAD
١٠ XOF٠٫٠٢٢٤٣٢٤ CAD
٢٥ XOF٠٫٠٥٦٠٨١ CAD
٥٠ XOF٠٫١١٢١٦٢ CAD
١٠٠ XOF٠٫٢٢٤٣٢٤ CAD
٥٠٠ XOF١٫١٢١٦٢ CAD
١٬٠٠٠ XOF٢٫٢٤٣٢٤ CAD
٥٬٠٠٠ XOF١١٫٢١٦٢ CAD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٫٤٣٢٤ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

cad
CAD
xof
XOF
١ CAD٤٤٥٫٧٨٤ XOF
٥ CAD٢٬٢٢٨٫٩٢ XOF
١٠ CAD٤٬٤٥٧٫٨٤ XOF
٢٥ CAD١١٬١٤٤٫٦ XOF
٥٠ CAD٢٢٬٢٨٩٫٢ XOF
١٠٠ CAD٤٤٬٥٧٨٫٤ XOF
٥٠٠ CAD٢٢٢٬٨٩٢ XOF
١٬٠٠٠ CAD٤٤٥٬٧٨٤ XOF
٥٬٠٠٠ CAD٢٬٢٢٨٬٩٢٠ XOF
١٠٬٠٠٠ CAD٤٬٤٥٧٬٨٤٠ XOF

مخطط XOF إلى CAD

1 XOF = ٠ CAD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٢٦٩٦٠٫٠٠٢٢٦٩٦
منخفض
٠٫٠٠٢٢٣٠٥٠٫٠٠٢٢٢٥٣
المتوسط
٠٫٠٠٢٢٤٧٦٠٫٠٠٢٢٤٦١
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

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