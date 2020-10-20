١ XOF إلى BYN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٥٣٨٦٧٣٣٨ الروبل البلاروسية

1 BYN = ١٨٥٫٦٤١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبل البلاروسية

xof
XOF
byn
BYN
١ XOF٠٫٠٠٥٣٨٦٧٣ BYN
٥ XOF٠٫٠٢٦٩٣٣٧ BYN
١٠ XOF٠٫٠٥٣٨٦٧٣ BYN
٢٥ XOF٠٫١٣٤٦٦٨ BYN
٥٠ XOF٠٫٢٦٩٣٣٧ BYN
١٠٠ XOF٠٫٥٣٨٦٧٣ BYN
٥٠٠ XOF٢٫٦٩٣٣٧ BYN
١٬٠٠٠ XOF٥٫٣٨٦٧٣ BYN
٥٬٠٠٠ XOF٢٦٫٩٣٣٧ BYN
١٠٬٠٠٠ XOF٥٣٫٨٦٧٣ BYN

حوِّل الروبل البلاروسية إلى الفرنك الوسط أفريقي

byn
BYN
xof
XOF
١ BYN١٨٥٫٦٤١ XOF
٥ BYN٩٢٨٫٢٠٦ XOF
١٠ BYN١٬٨٥٦٫٤١ XOF
٢٥ BYN٤٬٦٤١٫٠٣ XOF
٥٠ BYN٩٬٢٨٢٫٠٦ XOF
١٠٠ BYN١٨٬٥٦٤٫١ XOF
٥٠٠ BYN٩٢٬٨٢٠٫٦ XOF
١٬٠٠٠ BYN١٨٥٬٦٤١ XOF
٥٬٠٠٠ BYN٩٢٨٬٢٠٦ XOF
١٠٬٠٠٠ BYN١٬٨٥٦٬٤١٠ XOF

مخطط XOF إلى BYN

1 XOF = ٠ BYN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٤٣٧٢٠٫٠٠٥٤٣٧٢
منخفض
٠٫٠٠٥٣٢٤١٠٫٠٠٥٢٩٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٥٣٦٤٧٠٫٠٠٥٣٦٨٣
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
byn

BYN - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.

More الروبل البلاروسية info

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