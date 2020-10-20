١ XOF إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٧٣٧٧٤١٥ Bitcoin

1 BTC = ٣٦٬٥٢٦٬٥٠٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Bitcoin

xof
XOF
btc
BTC
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٧٣٧٧٤ BTC
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠١٣٦٨٨٧ BTC
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠٢٧٣٧٧٤ BTC
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٠٦٨٤٤٣٥ BTC
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٠٠١٣٦٨٨٧ BTC
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠٠٠٢٧٣٧٧٤ BTC
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٠٠١٣٦٨٨٧ BTC
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٠٠٢٧٣٧٧٤ BTC
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٠١٣٦٨٨٧ BTC
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٠٢٧٣٧٧٤ BTC

حوِّل Bitcoin إلى الفرنك الوسط أفريقي

btc
BTC
xof
XOF
١ BTC٣٦٬٥٢٦٬٥٠٠ XOF
٥ BTC١٨٢٬٦٣٢٬٠٠٠ XOF
١٠ BTC٣٦٥٬٢٦٥٬٠٠٠ XOF
٢٥ BTC٩١٣٬١٦١٬٠٠٠ XOF
٥٠ BTC١٬٨٢٦٬٣٢٠٬٠٠٠ XOF
١٠٠ BTC٣٬٦٥٢٬٦٥٠٬٠٠٠ XOF
٥٠٠ BTC١٨٬٢٦٣٬٢٠٠٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ BTC٣٦٬٥٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ BTC١٨٢٬٦٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BTC٣٦٥٬٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى BTC

1 XOF = ٠ BTC

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٧١٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٨٠٠٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٣١٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٥١٠٠
التقلب
١٫٦٥٪؜٢٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

More Bitcoin info

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