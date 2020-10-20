١ XOF إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٩٢٤٥٩١٠٠ الريال البرازيلي

1 BRL = ١٠٨٫١٥٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال البرازيلي

xof
XOF
brl
BRL
١ XOF٠٫٠٠٩٢٤٥٩١ BRL
٥ XOF٠٫٠٤٦٢٢٩٦ BRL
١٠ XOF٠٫٠٩٢٤٥٩١ BRL
٢٥ XOF٠٫٢٣١١٤٨ BRL
٥٠ XOF٠٫٤٦٢٢٩٦ BRL
١٠٠ XOF٠٫٩٢٤٥٩١ BRL
٥٠٠ XOF٤٫٦٢٢٩٦ BRL
١٬٠٠٠ XOF٩٫٢٤٥٩١ BRL
٥٬٠٠٠ XOF٤٦٫٢٢٩٦ BRL
١٠٬٠٠٠ XOF٩٢٫٤٥٩١ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

brl
BRL
xof
XOF
١ BRL١٠٨٫١٥٦ XOF
٥ BRL٥٤٠٫٧٨ XOF
١٠ BRL١٬٠٨١٫٥٦ XOF
٢٥ BRL٢٬٧٠٣٫٩ XOF
٥٠ BRL٥٬٤٠٧٫٨ XOF
١٠٠ BRL١٠٬٨١٥٫٦ XOF
٥٠٠ BRL٥٤٬٠٧٨ XOF
١٬٠٠٠ BRL١٠٨٬١٥٦ XOF
٥٬٠٠٠ BRL٥٤٠٬٧٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BRL١٬٠٨١٬٥٦٠ XOF

مخطط XOF إلى BRL

1 XOF = ٠ BRL

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٩٣٠٢٢٠٫٠٠٩٣٠٢٢
منخفض
٠٫٠٠٨٦٧٩١٠٫٠٠٨٢٩٢٤
المتوسط
٠٫٠٠٨٨٨٤٩٠٫٠٠٨٥٨٧١
التقلب
٠٫٧٤٪؜٠٫٦٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

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