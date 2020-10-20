١ XOF إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٢٨٩٦٣٣٩ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ٣٠٣٫٩٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

xof
XOF
bbd
BBD
١ XOF٠٫٠٠٣٢٨٩٦٣ BBD
٥ XOF٠٫٠١٦٤٤٨٢ BBD
١٠ XOF٠٫٠٣٢٨٩٦٣ BBD
٢٥ XOF٠٫٠٨٢٢٤٠٨ BBD
٥٠ XOF٠٫١٦٤٤٨٢ BBD
١٠٠ XOF٠٫٣٢٨٩٦٣ BBD
٥٠٠ XOF١٫٦٤٤٨٢ BBD
١٬٠٠٠ XOF٣٫٢٨٩٦٣ BBD
٥٬٠٠٠ XOF١٦٫٤٤٨٢ BBD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٢٫٨٩٦٣ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

bbd
BBD
xof
XOF
١ BBD٣٠٣٫٩٨٥ XOF
٥ BBD١٬٥١٩٫٩٣ XOF
١٠ BBD٣٬٠٣٩٫٨٥ XOF
٢٥ BBD٧٬٥٩٩٫٦٣ XOF
٥٠ BBD١٥٬١٩٩٫٣ XOF
١٠٠ BBD٣٠٬٣٩٨٫٥ XOF
٥٠٠ BBD١٥١٬٩٩٣ XOF
١٬٠٠٠ BBD٣٠٣٬٩٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ BBD١٬٥١٩٬٩٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BBD٣٬٠٣٩٬٨٥٠ XOF

مخطط XOF إلى BBD

1 XOF = ٠ BBD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٣٢٥٥٠٫٠٠٣٣٢٥٥
منخفض
٠٫٠٠٣٢٥٦٤٠٫٠٠٣٢٣٨٣
المتوسط
٠٫٠٠٣٢٨٠٠٠٫٠٠٣٢٨٢٦
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

More الدولار الباربادوسي أو الباجاني info

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