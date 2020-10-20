١ XOF إلى BAM

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٩٨١٦٤٣٦ المارك القابل للتحويل البوسني

1 BAM = ٣٣٥٫٣٨٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى المارك القابل للتحويل البوسني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى المارك القابل للتحويل البوسني

xof
XOF
bam
BAM
١ XOF٠٫٠٠٢٩٨١٦٤ BAM
٥ XOF٠٫٠١٤٩٠٨٢ BAM
١٠ XOF٠٫٠٢٩٨١٦٤ BAM
٢٥ XOF٠٫٠٧٤٥٤١١ BAM
٥٠ XOF٠٫١٤٩٠٨٢ BAM
١٠٠ XOF٠٫٢٩٨١٦٤ BAM
٥٠٠ XOF١٫٤٩٠٨٢ BAM
١٬٠٠٠ XOF٢٫٩٨١٦٤ BAM
٥٬٠٠٠ XOF١٤٫٩٠٨٢ BAM
١٠٬٠٠٠ XOF٢٩٫٨١٦٤ BAM

حوِّل المارك القابل للتحويل البوسني إلى الفرنك الوسط أفريقي

bam
BAM
xof
XOF
١ BAM٣٣٥٫٣٨٥ XOF
٥ BAM١٬٦٧٦٫٩٣ XOF
١٠ BAM٣٬٣٥٣٫٨٥ XOF
٢٥ BAM٨٬٣٨٤٫٦٤ XOF
٥٠ BAM١٦٬٧٦٩٫٣ XOF
١٠٠ BAM٣٣٬٥٣٨٫٥ XOF
٥٠٠ BAM١٦٧٬٦٩٣ XOF
١٬٠٠٠ BAM٣٣٥٬٣٨٥ XOF
٥٬٠٠٠ BAM١٬٦٧٦٬٩٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BAM٣٬٣٥٣٬٨٥٠ XOF

مخطط XOF إلى BAM

1 XOF = ٠ BAM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل المارك القابل للتحويل البوسني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
منخفض
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٩٨١٦٠٫٠٠٢٩٨١٦
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bam

BAM - المارك القابل للتحويل البوسني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.

More المارك القابل للتحويل البوسني info

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