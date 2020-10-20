١ XOF إلى ARS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٫٥٠١٦٣١٩ البيزو الأرجنتيني

1 ARS = ٠٫٦٦٥٩٤٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الأرجنتيني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى البيزو الأرجنتيني

xof
XOF
ars
ARS
١ XOF١٫٥٠١٦٣ ARS
٥ XOF٧٫٥٠٨١٦ ARS
١٠ XOF١٥٫٠١٦٣ ARS
٢٥ XOF٣٧٫٥٤٠٨ ARS
٥٠ XOF٧٥٫٠٨١٦ ARS
١٠٠ XOF١٥٠٫١٦٣ ARS
٥٠٠ XOF٧٥٠٫٨١٦ ARS
١٬٠٠٠ XOF١٬٥٠١٫٦٣ ARS
٥٬٠٠٠ XOF٧٬٥٠٨٫١٦ ARS
١٠٬٠٠٠ XOF١٥٬٠١٦٫٣ ARS

حوِّل البيزو الأرجنتيني إلى الفرنك الوسط أفريقي

ars
ARS
xof
XOF
١ ARS٠٫٦٦٥٩٤٢ XOF
٥ ARS٣٫٣٢٩٧١ XOF
١٠ ARS٦٫٦٥٩٤٢ XOF
٢٥ ARS١٦٫٦٤٨٦ XOF
٥٠ ARS٣٣٫٢٩٧١ XOF
١٠٠ ARS٦٦٫٥٩٤٢ XOF
٥٠٠ ARS٣٣٢٫٩٧١ XOF
١٬٠٠٠ ARS٦٦٥٫٩٤٢ XOF
٥٬٠٠٠ ARS٣٬٣٢٩٫٧١ XOF
١٠٬٠٠٠ ARS٦٬٦٥٩٫٤٢ XOF

مخطط XOF إلى ARS

1 XOF = ٠ ARS

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل البيزو الأرجنتيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٩٧٩١٫٤٩٧٩
منخفض
١٫٤٧٢١١٫٤٠٤٦
المتوسط
١٫٤٨٣٢١٫٤٥٥٥
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ars

ARS - البيزو الأرجنتيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الأرجنتيني هو سعر الصرف للزوج ARS إلى USD. رمز العملة لـ Argentine Pesos هو ARS. رمز العملة هو $.

More البيزو الأرجنتيني info

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