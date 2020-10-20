١ XOF إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١٥٢٨٧٧٠٤ الليك الألباني

1 ALL = ٦٫٥٤١٢٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٩ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليك الألباني

xof
XOF
all
ALL
١ XOF٠٫١٥٢٨٧٧ ALL
٥ XOF٠٫٧٦٤٣٨٥ ALL
١٠ XOF١٫٥٢٨٧٧ ALL
٢٥ XOF٣٫٨٢١٩٣ ALL
٥٠ XOF٧٫٦٤٣٨٥ ALL
١٠٠ XOF١٥٫٢٨٧٧ ALL
٥٠٠ XOF٧٦٫٤٣٨٥ ALL
١٬٠٠٠ XOF١٥٢٫٨٧٧ ALL
٥٬٠٠٠ XOF٧٦٤٫٣٨٥ ALL
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٥٢٨٫٧٧ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الفرنك الوسط أفريقي

all
ALL
xof
XOF
١ ALL٦٫٥٤١٢ XOF
٥ ALL٣٢٫٧٠٦ XOF
١٠ ALL٦٥٫٤١٢ XOF
٢٥ ALL١٦٣٫٥٣ XOF
٥٠ ALL٣٢٧٫٠٦ XOF
١٠٠ ALL٦٥٤٫١٢ XOF
٥٠٠ ALL٣٬٢٧٠٫٦ XOF
١٬٠٠٠ ALL٦٬٥٤١٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ ALL٣٢٬٧٠٦ XOF
١٠٬٠٠٠ ALL٦٥٬٤١٢ XOF

مخطط XOF إلى ALL

1 XOF = ٠ ALL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٥٣٧١٠٫١٥٦٤٨
منخفض
٠٫١٥١٨٣٠٫١٥١٨٣
المتوسط
٠٫١٥٢٩٤٠٫١٥٣٥٤
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٢٢٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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