١ XOF إلى ALL

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫١٥٢٨٧٧٠٤ الليك الألباني
1 ALL = ٦٫٥٤١٢٠ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫١٥٢٨٧٧٠٤ الليك الألباني
1 ALL = ٦٫٥٤١٢٠ XOF
XOF
ALL
|١ XOF
|٠٫١٥٢٨٧٧ ALL
|٥ XOF
|٠٫٧٦٤٣٨٥ ALL
|١٠ XOF
|١٫٥٢٨٧٧ ALL
|٢٥ XOF
|٣٫٨٢١٩٣ ALL
|٥٠ XOF
|٧٫٦٤٣٨٥ ALL
|١٠٠ XOF
|١٥٫٢٨٧٧ ALL
|٥٠٠ XOF
|٧٦٫٤٣٨٥ ALL
|١٬٠٠٠ XOF
|١٥٢٫٨٧٧ ALL
|٥٬٠٠٠ XOF
|٧٦٤٫٣٨٥ ALL
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٬٥٢٨٫٧٧ ALL
1 XOF = ٠ ALL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫١٥٣٧١
|٠٫١٥٦٤٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫١٥١٨٣
|٠٫١٥١٨٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫١٥٢٩٤
|٠٫١٥٣٥٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٣٪
|٠٫٢٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.More الليك الألباني info
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