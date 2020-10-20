١ XOF إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫١١٧٢٥٤١٩ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٨٫٥٢٨٤٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الأفغاني الأفغانستاني

xof
XOF
afn
AFN
١ XOF٠٫١١٧٢٥٤ AFN
٥ XOF٠٫٥٨٦٢٧١ AFN
١٠ XOF١٫١٧٢٥٤ AFN
٢٥ XOF٢٫٩٣١٣٥ AFN
٥٠ XOF٥٫٨٦٢٧١ AFN
١٠٠ XOF١١٫٧٢٥٤ AFN
٥٠٠ XOF٥٨٫٦٢٧١ AFN
١٬٠٠٠ XOF١١٧٫٢٥٤ AFN
٥٬٠٠٠ XOF٥٨٦٫٢٧١ AFN
١٠٬٠٠٠ XOF١٬١٧٢٫٥٤ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الفرنك الوسط أفريقي

afn
AFN
xof
XOF
١ AFN٨٫٥٢٨٤٨ XOF
٥ AFN٤٢٫٦٤٢٤ XOF
١٠ AFN٨٥٫٢٨٤٨ XOF
٢٥ AFN٢١٣٫٢١٢ XOF
٥٠ AFN٤٢٦٫٤٢٤ XOF
١٠٠ AFN٨٥٢٫٨٤٨ XOF
٥٠٠ AFN٤٬٢٦٤٫٢٤ XOF
١٬٠٠٠ AFN٨٬٥٢٨٫٤٨ XOF
٥٬٠٠٠ AFN٤٢٬٦٤٢٫٤ XOF
١٠٬٠٠٠ AFN٨٥٬٢٨٤٫٨ XOF

مخطط XOF إلى AFN

1 XOF = ٠ AFN

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١١٨٧٢٠٫١١٩٩٨
منخفض
٠٫١١٥٠٥٠٫١١٥٠٥
المتوسط
٠٫١١٦١٢٠٫١١٧٣٨
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

More الأفغاني الأفغانستاني info

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