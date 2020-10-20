١ XOF إلى ADA

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٣٩١٤٤٠٣٧٣٣٠١ Cardano

1 ADA = ٢٥٥٫٤٦٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الفرنك الوسط أفريقي إلى Cardano التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى Cardano

xof
XOF
ada
ADA
١ XOF٠٫٠٠٣٩١٤٤ ADA
٥ XOF٠٫٠١٩٥٧٢ ADA
١٠ XOF٠٫٠٣٩١٤٤ ADA
٢٥ XOF٠٫٠٩٧٨٦٠١ ADA
٥٠ XOF٠٫١٩٥٧٢ ADA
١٠٠ XOF٠٫٣٩١٤٤ ADA
٥٠٠ XOF١٫٩٥٧٢ ADA
١٬٠٠٠ XOF٣٫٩١٤٤ ADA
٥٬٠٠٠ XOF١٩٫٥٧٢ ADA
١٠٬٠٠٠ XOF٣٩٫١٤٤ ADA

حوِّل Cardano إلى الفرنك الوسط أفريقي

ada
ADA
xof
XOF
١ ADA٢٥٥٫٤٦٧ XOF
٥ ADA١٬٢٧٧٫٣٣ XOF
١٠ ADA٢٬٥٥٤٫٦٧ XOF
٢٥ ADA٦٬٣٨٦٫٦٧ XOF
٥٠ ADA١٢٬٧٧٣٫٣ XOF
١٠٠ ADA٢٥٬٥٤٦٫٧ XOF
٥٠٠ ADA١٢٧٬٧٣٣ XOF
١٬٠٠٠ ADA٢٥٥٬٤٦٧ XOF
٥٬٠٠٠ ADA١٬٢٧٧٬٣٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ ADA٢٬٥٥٤٬٦٧٠ XOF

مخطط XOF إلى ADA

1 XOF = ٠ ADA

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل Cardano

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٤٠٢١٠٫٠٠٤٤٠٢١
منخفض
٠٫٠٠٣٥٠٩٥٠٫٠٠٢٦٨٩٩
المتوسط
٠٫٠٠٣٩٤١٥٠٫٠٠٣٥٩٣٣
التقلب
٣٫٧٦٪؜٣٫٦٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ada

ADA - Cardano

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cardano هو سعر الصرف للزوج ADA إلى USD. رمز العملة لـ Cardano هو ADA.

More Cardano info

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