١ XCD إلى CAD

محوّل العملات مِن XE

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1 $

‏١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =

٠٫٥٠٤٨٨٨٤٩ الدولار الكندي

1 CAD = ١٫٩٨٠٦٤ XCD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الكندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٩ UTC

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الكندي

xcd
XCD
cad
CAD
١ XCD٠٫٥٠٤٨٨٨ CAD
٥ XCD٢٫٥٢٤٤٤ CAD
١٠ XCD٥٫٠٤٨٨٨ CAD
٢٥ XCD١٢٫٦٢٢٢ CAD
٥٠ XCD٢٥٫٢٤٤٤ CAD
١٠٠ XCD٥٠٫٤٨٨٨ CAD
٥٠٠ XCD٢٥٢٫٤٤٤ CAD
١٬٠٠٠ XCD٥٠٤٫٨٨٨ CAD
٥٬٠٠٠ XCD٢٬٥٢٤٫٤٤ CAD
١٠٬٠٠٠ XCD٥٬٠٤٨٫٨٨ CAD

حوِّل الدولار الكندي إلى دولار شرق الكاريبي

cad
CAD
xcd
XCD
١ CAD١٫٩٨٠٦٤ XCD
٥ CAD٩٫٩٠٣١٨ XCD
١٠ CAD١٩٫٨٠٦٤ XCD
٢٥ CAD٤٩٫٥١٥٩ XCD
٥٠ CAD٩٩٫٠٣١٨ XCD
١٠٠ CAD١٩٨٫٠٦٤ XCD
٥٠٠ CAD٩٩٠٫٣١٨ XCD
١٬٠٠٠ CAD١٬٩٨٠٫٦٤ XCD
٥٬٠٠٠ CAD٩٬٩٠٣٫١٨ XCD
١٠٬٠٠٠ CAD١٩٬٨٠٦٫٤ XCD

مخطط XCD إلى CAD

1 XCD = ٠ CAD

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إحصاءات 1 دولار شرق الكاريبي مقابل الدولار الكندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٠٩٨٥٠٫٥١١٣٤
منخفض
٠٫٥٠٤١٠٠٫٥٠٠٩١
المتوسط
٠٫٥٠٧٣٠٠٫٥٠٦٦٠
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info
cad

CAD - الدولار الكندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكندي info

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