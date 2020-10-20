١ XCD إلى CAD

١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٠٫٥٠٤٨٨٨٤٩ الدولار الكندي
1 CAD = ١٫٩٨٠٦٤ XCD
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =
٠٫٥٠٤٨٨٨٤٩ الدولار الكندي
1 CAD = ١٫٩٨٠٦٤ XCD
XCD
CAD
|١ XCD
|٠٫٥٠٤٨٨٨ CAD
|٥ XCD
|٢٫٥٢٤٤٤ CAD
|١٠ XCD
|٥٫٠٤٨٨٨ CAD
|٢٥ XCD
|١٢٫٦٢٢٢ CAD
|٥٠ XCD
|٢٥٫٢٤٤٤ CAD
|١٠٠ XCD
|٥٠٫٤٨٨٨ CAD
|٥٠٠ XCD
|٢٥٢٫٤٤٤ CAD
|١٬٠٠٠ XCD
|٥٠٤٫٨٨٨ CAD
|٥٬٠٠٠ XCD
|٢٬٥٢٤٫٤٤ CAD
|١٠٬٠٠٠ XCD
|٥٬٠٤٨٫٨٨ CAD
1 XCD = ٠ CAD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٥٠٩٨٥
|٠٫٥١١٣٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٥٠٤١٠
|٠٫٥٠٠٩١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٥٠٧٣٠
|٠٫٥٠٦٦٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٢٪
|٠٫٢٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكندي هو سعر الصرف للزوج CAD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الكندي هو CAD. رمز العملة هو $.More الدولار الكندي info
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