١ WST إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٣٢٫١٣٤١٦ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ٠٫٠٠٧٥٦٨٠٧ WST

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الزيمبابوي

wst
WST
zwd
ZWD
١ WST١٣٢٫١٣٤ ZWD
٥ WST٦٦٠٫٦٧١ ZWD
١٠ WST١٬٣٢١٫٣٤ ZWD
٢٥ WST٣٬٣٠٣٫٣٥ ZWD
٥٠ WST٦٬٦٠٦٫٧١ ZWD
١٠٠ WST١٣٬٢١٣٫٤ ZWD
٥٠٠ WST٦٦٬٠٦٧٫١ ZWD
١٬٠٠٠ WST١٣٢٬١٣٤ ZWD
٥٬٠٠٠ WST٦٦٠٬٦٧١ ZWD
١٠٬٠٠٠ WST١٬٣٢١٬٣٤٠ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى تالا ساموية

zwd
ZWD
wst
WST
١ ZWD٠٫٠٠٧٥٦٨٠٧ WST
٥ ZWD٠٫٠٣٧٨٤٠٣ WST
١٠ ZWD٠٫٠٧٥٦٨٠٧ WST
٢٥ ZWD٠٫١٨٩٢٠٢ WST
٥٠ ZWD٠٫٣٧٨٤٠٣ WST
١٠٠ ZWD٠٫٧٥٦٨٠٧ WST
٥٠٠ ZWD٣٫٧٨٤٠٣ WST
١٬٠٠٠ ZWD٧٫٥٦٨٠٧ WST
٥٬٠٠٠ ZWD٣٧٫٨٤٠٣ WST
١٠٬٠٠٠ ZWD٧٥٫٦٨٠٧ WST

مخطط WST إلى ZWD

1 WST = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٣٫٠٧١٣٤٫٩٣
منخفض
١٣١٫٧٠١٢٩٫٩٠
المتوسط
١٣٢٫٤٨١٣٢٫٠١
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

More الدولار الزيمبابوي info

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usd

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WST إلى EUR

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jpy

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cad

WST إلى CAD

aud

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chf

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cny

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