١ WST إلى XOF

١٫٠٠ تالا ساموية =
٢٢١٫٧٦٩٥٣ الفرنك الوسط أفريقي
1 XOF = ٠٫٠٠٤٥٠٩١٩ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٢٢١٫٧٦٩٥٣ الفرنك الوسط أفريقي
1 XOF = ٠٫٠٠٤٥٠٩١٩ WST
WST
XOF
|١ WST
|٢٢١٫٧٧ XOF
|٥ WST
|١٬١٠٨٫٨٥ XOF
|١٠ WST
|٢٬٢١٧٫٧ XOF
|٢٥ WST
|٥٬٥٤٤٫٢٤ XOF
|٥٠ WST
|١١٬٠٨٨٫٥ XOF
|١٠٠ WST
|٢٢٬١٧٧ XOF
|٥٠٠ WST
|١١٠٬٨٨٥ XOF
|١٬٠٠٠ WST
|٢٢١٬٧٧٠ XOF
|٥٬٠٠٠ WST
|١٬١٠٨٬٨٥٠ XOF
|١٠٬٠٠٠ WST
|٢٬٢١٧٬٧٠٠ XOF
1 WST = ٠ XOF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٢٤٫٨٣
|٢٢٩٫٣٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢١٩٫٩٤
|٢١٩٫٥٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٢٣٫٢٥
|٢٢٢٫٢٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤١٪
|٠٫٧٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
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