١ WST إلى TWD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١١٫٨٦٠١٧٧ الدولار الجديد التايواني

1 TWD = ٠٫٠٨٤٣١٥٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الجديد التايواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الجديد التايواني

wst
WST
twd
TWD
١ WST١١٫٨٦٠٢ TWD
٥ WST٥٩٫٣٠٠٩ TWD
١٠ WST١١٨٫٦٠٢ TWD
٢٥ WST٢٩٦٫٥٠٤ TWD
٥٠ WST٥٩٣٫٠٠٩ TWD
١٠٠ WST١٬١٨٦٫٠٢ TWD
٥٠٠ WST٥٬٩٣٠٫٠٩ TWD
١٬٠٠٠ WST١١٬٨٦٠٫٢ TWD
٥٬٠٠٠ WST٥٩٬٣٠٠٫٩ TWD
١٠٬٠٠٠ WST١١٨٬٦٠٢ TWD

حوِّل الدولار الجديد التايواني إلى تالا ساموية

twd
TWD
wst
WST
١ TWD٠٫٠٨٤٣١٥٨ WST
٥ TWD٠٫٤٢١٥٧٩ WST
١٠ TWD٠٫٨٤٣١٥٨ WST
٢٥ TWD٢٫١٠٧٨٩ WST
٥٠ TWD٤٫٢١٥٧٩ WST
١٠٠ TWD٨٫٤٣١٥٨ WST
٥٠٠ TWD٤٢٫١٥٧٩ WST
١٬٠٠٠ TWD٨٤٫٣١٥٨ WST
٥٬٠٠٠ TWD٤٢١٫٥٧٩ WST
١٠٬٠٠٠ TWD٨٤٣٫١٥٨ WST

مخطط WST إلى TWD

1 WST = ٠ TWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الجديد التايواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٩٧٠١٢٫١٦٤
منخفض
١١٫٧٧٧١١٫٦٣٦
المتوسط
١١٫٨٦٦١١٫٨٠٨
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
twd

TWD - الدولار الجديد التايواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجديد التايواني هو سعر الصرف للزوج TWD إلى USD. رمز العملة لـ Taiwan New Dollars هو TWD. رمز العملة هو NT$.

More الدولار الجديد التايواني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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