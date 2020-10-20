١ WST إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١١٫٨٩٠١٨٣ الليرة التركية

1 TRY = ٠٫٠٨٤١٠٣٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الليرة التركية

wst
WST
try
TRY
١ WST١١٫٨٩٠٢ TRY
٥ WST٥٩٫٤٥٠٩ TRY
١٠ WST١١٨٫٩٠٢ TRY
٢٥ WST٢٩٧٫٢٥٥ TRY
٥٠ WST٥٩٤٫٥٠٩ TRY
١٠٠ WST١٬١٨٩٫٠٢ TRY
٥٠٠ WST٥٬٩٤٥٫٠٩ TRY
١٬٠٠٠ WST١١٬٨٩٠٫٢ TRY
٥٬٠٠٠ WST٥٩٬٤٥٠٫٩ TRY
١٠٬٠٠٠ WST١١٨٬٩٠٢ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى تالا ساموية

try
TRY
wst
WST
١ TRY٠٫٠٨٤١٠٣ WST
٥ TRY٠٫٤٢٠٥١٥ WST
١٠ TRY٠٫٨٤١٠٣ WST
٢٥ TRY٢٫١٠٢٥٧ WST
٥٠ TRY٤٫٢٠٥١٥ WST
١٠٠ TRY٨٫٤١٠٣ WST
٥٠٠ TRY٤٢٫٠٥١٥ WST
١٬٠٠٠ TRY٨٤٫١٠٣ WST
٥٬٠٠٠ TRY٤٢٠٫٥١٥ WST
١٠٬٠٠٠ TRY٨٤١٫٠٣ WST

مخطط WST إلى TRY

1 WST = ٠ TRY

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٢٫٠٥٧١٢٫١١٢
منخفض
١١٫٧٧٠١١٫٦٠٣
المتوسط
١١٫٩٤٥١١٫٨٢٨
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

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jpy

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