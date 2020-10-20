١ WST إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٣٦٩١٨١٧ الريال السعودي

1 SAR = ٠٫٧٣٠٣٦٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الريال السعودي

wst
WST
sar
SAR
١ WST١٫٣٦٩١٨ SAR
٥ WST٦٫٨٤٥٩١ SAR
١٠ WST١٣٫٦٩١٨ SAR
٢٥ WST٣٤٫٢٢٩٥ SAR
٥٠ WST٦٨٫٤٥٩١ SAR
١٠٠ WST١٣٦٫٩١٨ SAR
٥٠٠ WST٦٨٤٫٥٩١ SAR
١٬٠٠٠ WST١٬٣٦٩٫١٨ SAR
٥٬٠٠٠ WST٦٬٨٤٥٫٩١ SAR
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٦٩١٫٨ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى تالا ساموية

sar
SAR
wst
WST
١ SAR٠٫٧٣٠٣٦٣ WST
٥ SAR٣٫٦٥١٨٢ WST
١٠ SAR٧٫٣٠٣٦٣ WST
٢٥ SAR١٨٫٢٥٩١ WST
٥٠ SAR٣٦٫٥١٨٢ WST
١٠٠ SAR٧٣٫٠٣٦٣ WST
٥٠٠ SAR٣٦٥٫١٨٢ WST
١٬٠٠٠ SAR٧٣٠٫٣٦٣ WST
٥٬٠٠٠ SAR٣٬٦٥١٫٨٢ WST
١٠٬٠٠٠ SAR٧٬٣٠٣٫٦٣ WST

مخطط WST إلى SAR

1 WST = ٠ SAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٣٧٨٩١٫٣٩٨١
منخفض
١٫٣٦٤٦١٫٣٤٦٠
المتوسط
١٫٣٧٢٧١٫٣٦٧٩
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings