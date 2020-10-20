١ WST إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٠٤٫٢٢٥٥٧ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ٠٫٠٠١٩٨٣٢٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الون الكوري الجنوبي

wst
WST
krw
KRW
١ WST٥٠٤٫٢٢٦ KRW
٥ WST٢٬٥٢١٫١٣ KRW
١٠ WST٥٬٠٤٢٫٢٦ KRW
٢٥ WST١٢٬٦٠٥٫٦ KRW
٥٠ WST٢٥٬٢١١٫٣ KRW
١٠٠ WST٥٠٬٤٢٢٫٦ KRW
٥٠٠ WST٢٥٢٬١١٣ KRW
١٬٠٠٠ WST٥٠٤٬٢٢٦ KRW
٥٬٠٠٠ WST٢٬٥٢١٬١٣٠ KRW
١٠٬٠٠٠ WST٥٬٠٤٢٬٢٦٠ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى تالا ساموية

krw
KRW
wst
WST
١ KRW٠٫٠٠١٩٨٣٢٤ WST
٥ KRW٠٫٠٠٩٩١٦٢ WST
١٠ KRW٠٫٠١٩٨٣٢٤ WST
٢٥ KRW٠٫٠٤٩٥٨١ WST
٥٠ KRW٠٫٠٩٩١٦٢ WST
١٠٠ KRW٠٫١٩٨٣٢٤ WST
٥٠٠ KRW٠٫٩٩١٦٢ WST
١٬٠٠٠ KRW١٫٩٨٣٢٤ WST
٥٬٠٠٠ KRW٩٫٩١٦٢ WST
١٠٬٠٠٠ KRW١٩٫٨٣٢٤ WST

مخطط WST إلى KRW

1 WST = ٠ KRW

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥١٠٫٦١٥١٦٫٣٤
منخفض
٥٠١٫٢٦٤٩٠٫٦٣
المتوسط
٥٠٥٫٦٦٥٠٠٫٦٣
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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