١ WST إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٠٫٤٢٦٠٣٩ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ٠٫٠١٩٨٣١٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكرونا الأيسلندية

wst
WST
isk
ISK
١ WST٥٠٫٤٢٦ ISK
٥ WST٢٥٢٫١٣ ISK
١٠ WST٥٠٤٫٢٦ ISK
٢٥ WST١٬٢٦٠٫٦٥ ISK
٥٠ WST٢٬٥٢١٫٣ ISK
١٠٠ WST٥٬٠٤٢٫٦ ISK
٥٠٠ WST٢٥٬٢١٣ ISK
١٬٠٠٠ WST٥٠٬٤٢٦ ISK
٥٬٠٠٠ WST٢٥٢٬١٣٠ ISK
١٠٬٠٠٠ WST٥٠٤٬٢٦٠ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى تالا ساموية

isk
ISK
wst
WST
١ ISK٠٫٠١٩٨٣١ WST
٥ ISK٠٫٠٩٩١٥٥١ WST
١٠ ISK٠٫١٩٨٣١ WST
٢٥ ISK٠٫٤٩٥٧٧٦ WST
٥٠ ISK٠٫٩٩١٥٥١ WST
١٠٠ ISK١٫٩٨٣١ WST
٥٠٠ ISK٩٫٩١٥٥١ WST
١٬٠٠٠ ISK١٩٫٨٣١ WST
٥٬٠٠٠ ISK٩٩٫١٥٥١ WST
١٠٬٠٠٠ ISK١٩٨٫٣١ WST

مخطط WST إلى ISK

1 WST = ٠ ISK

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥١٫٢٠٧٥٢٫٧٦٩
منخفض
٥٠٫١٢٨٥٠٫١٢٨
المتوسط
٥٠٫٨٠٠٥٠٫٧٨٦
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا الأيسلندية info

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