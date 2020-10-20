١ WST إلى INR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٠٫٤٨٥٤٧٠ الروبية الهندية

1 INR = ٠٫٠٣٢٨٠٢٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبية الهندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبية الهندية

wst
WST
inr
INR
١ WST٣٠٫٤٨٥٥ INR
٥ WST١٥٢٫٤٢٧ INR
١٠ WST٣٠٤٫٨٥٥ INR
٢٥ WST٧٦٢٫١٣٧ INR
٥٠ WST١٬٥٢٤٫٢٧ INR
١٠٠ WST٣٬٠٤٨٫٥٥ INR
٥٠٠ WST١٥٬٢٤٢٫٧ INR
١٬٠٠٠ WST٣٠٬٤٨٥٫٥ INR
٥٬٠٠٠ WST١٥٢٬٤٢٧ INR
١٠٬٠٠٠ WST٣٠٤٬٨٥٥ INR

حوِّل الروبية الهندية إلى تالا ساموية

inr
INR
wst
WST
١ INR٠٫٠٣٢٨٠٢٥ WST
٥ INR٠٫١٦٤٠١٣ WST
١٠ INR٠٫٣٢٨٠٢٥ WST
٢٥ INR٠٫٨٢٠٠٦٣ WST
٥٠ INR١٫٦٤٠١٣ WST
١٠٠ INR٣٫٢٨٠٢٥ WST
٥٠٠ INR١٦٫٤٠١٣ WST
١٬٠٠٠ INR٣٢٫٨٠٢٥ WST
٥٬٠٠٠ INR١٦٤٫٠١٣ WST
١٠٬٠٠٠ INR٣٢٨٫٠٢٥ WST

مخطط WST إلى INR

1 WST = ٠ INR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبية الهندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٠٫٧١١٣١٫١٤٩
منخفض
٣٠٫٣٦٥٢٩٫٩٨٦
المتوسط
٣٠٫٥٥٩٣٠٫٤٢٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
inr

INR - الروبية الهندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الهندية هو سعر الصرف للزوج INR إلى USD. رمز العملة لـ الروبيات الهندية هو INR. رمز العملة هو ₹.

More الروبية الهندية info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings