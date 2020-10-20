١ WST إلى HKD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٨٥١٠٣٥٩ دولار هونج كونج

1 HKD = ٠٫٣٥٠٧٥٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى دولار هونج كونج التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى دولار هونج كونج

wst
WST
hkd
HKD
١ WST٢٫٨٥١٠٤ HKD
٥ WST١٤٫٢٥٥٢ HKD
١٠ WST٢٨٫٥١٠٤ HKD
٢٥ WST٧١٫٢٧٥٩ HKD
٥٠ WST١٤٢٫٥٥٢ HKD
١٠٠ WST٢٨٥٫١٠٤ HKD
٥٠٠ WST١٬٤٢٥٫٥٢ HKD
١٬٠٠٠ WST٢٬٨٥١٫٠٤ HKD
٥٬٠٠٠ WST١٤٬٢٥٥٫٢ HKD
١٠٬٠٠٠ WST٢٨٬٥١٠٫٤ HKD

حوِّل دولار هونج كونج إلى تالا ساموية

hkd
HKD
wst
WST
١ HKD٠٫٣٥٠٧٥ WST
٥ HKD١٫٧٥٣٧٥ WST
١٠ HKD٣٫٥٠٧٥ WST
٢٥ HKD٨٫٧٦٨٧٤ WST
٥٠ HKD١٧٫٥٣٧٥ WST
١٠٠ HKD٣٥٫٠٧٥ WST
٥٠٠ HKD١٧٥٫٣٧٥ WST
١٬٠٠٠ HKD٣٥٠٫٧٥ WST
٥٬٠٠٠ HKD١٬٧٥٣٫٧٥ WST
١٠٬٠٠٠ HKD٣٬٥٠٧٫٥ WST

مخطط WST إلى HKD

1 WST = ٠ HKD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل دولار هونج كونج

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٨٧٢٧٢٫٩٢١٩
منخفض
٢٫٨٤٣٠٢٫٨١١١
المتوسط
٢٫٨٥٩٠٢٫٨٥١٥
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings