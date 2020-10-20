١ WST إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٨٣٤١٥٩٢ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٠٫٣٥٢٨٣٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكتزل الجواتيمالي

wst
WST
gtq
GTQ
١ WST٢٫٨٣٤١٦ GTQ
٥ WST١٤٫١٧٠٨ GTQ
١٠ WST٢٨٫٣٤١٦ GTQ
٢٥ WST٧٠٫٨٥٤ GTQ
٥٠ WST١٤١٫٧٠٨ GTQ
١٠٠ WST٢٨٣٫٤١٦ GTQ
٥٠٠ WST١٬٤١٧٫٠٨ GTQ
١٬٠٠٠ WST٢٬٨٣٤٫١٦ GTQ
٥٬٠٠٠ WST١٤٬١٧٠٫٨ GTQ
١٠٬٠٠٠ WST٢٨٬٣٤١٫٦ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى تالا ساموية

gtq
GTQ
wst
WST
١ GTQ٠٫٣٥٢٨٣٨ WST
٥ GTQ١٫٧٦٤١٩ WST
١٠ GTQ٣٫٥٢٨٣٨ WST
٢٥ GTQ٨٫٨٢٠٩٦ WST
٥٠ GTQ١٧٫٦٤١٩ WST
١٠٠ GTQ٣٥٫٢٨٣٨ WST
٥٠٠ GTQ١٧٦٫٤١٩ WST
١٬٠٠٠ GTQ٣٥٢٫٨٣٨ WST
٥٬٠٠٠ GTQ١٬٧٦٤٫١٩ WST
١٠٬٠٠٠ GTQ٣٬٥٢٨٫٣٨ WST

مخطط WST إلى GTQ

1 WST = ٠ GTQ

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٨٥٨٨٢٫٩٠٠٤
منخفض
٢٫٨٢٦٢٢٫٧٩٢٧
المتوسط
٢٫٨٤١٩٢٫٨٣٣٧
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

More الكتزل الجواتيمالي info

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WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

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aud

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chf

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cny

WST إلى CNY

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