١ WST إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٧٫٥٣٣٦٨٠ الجنيه المصري

1 EGP = ٠٫٠٥٧٠٣٣١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الجنيه المصري

wst
WST
egp
EGP
١ WST١٧٫٥٣٣٧ EGP
٥ WST٨٧٫٦٦٨٤ EGP
١٠ WST١٧٥٫٣٣٧ EGP
٢٥ WST٤٣٨٫٣٤٢ EGP
٥٠ WST٨٧٦٫٦٨٤ EGP
١٠٠ WST١٬٧٥٣٫٣٧ EGP
٥٠٠ WST٨٬٧٦٦٫٨٤ EGP
١٬٠٠٠ WST١٧٬٥٣٣٫٧ EGP
٥٬٠٠٠ WST٨٧٬٦٦٨٫٤ EGP
١٠٬٠٠٠ WST١٧٥٬٣٣٧ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى تالا ساموية

egp
EGP
wst
WST
١ EGP٠٫٠٥٧٠٣٣١ WST
٥ EGP٠٫٢٨٥١٦٥ WST
١٠ EGP٠٫٥٧٠٣٣١ WST
٢٥ EGP١٫٤٢٥٨٣ WST
٥٠ EGP٢٫٨٥١٦٥ WST
١٠٠ EGP٥٫٧٠٣٣١ WST
٥٠٠ EGP٢٨٫٥١٦٥ WST
١٬٠٠٠ EGP٥٧٫٠٣٣١ WST
٥٬٠٠٠ EGP٢٨٥٫١٦٥ WST
١٠٬٠٠٠ EGP٥٧٠٫٣٣١ WST

مخطط WST إلى EGP

1 WST = ٠ EGP

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧٫٦٩٨١٧٫٨٥٦
منخفض
١٧٫٢٢٤١٧٫٠٥٢
المتوسط
١٧٫٤٩٣١٧٫٣٧١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه المصري info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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