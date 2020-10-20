١ WST إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٬٤٩٨٫٠٠٤٩ البيزو الكولومبي

1 COP = ٠٫٠٠٠٦٦٧٥٥٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الكولومبي

wst
WST
cop
COP
١ WST١٬٤٩٨ COP
٥ WST٧٬٤٩٠٫٠٢ COP
١٠ WST١٤٬٩٨٠ COP
٢٥ WST٣٧٬٤٥٠٫١ COP
٥٠ WST٧٤٬٩٠٠٫٢ COP
١٠٠ WST١٤٩٬٨٠٠ COP
٥٠٠ WST٧٤٩٬٠٠٢ COP
١٬٠٠٠ WST١٬٤٩٨٬٠٠٠ COP
٥٬٠٠٠ WST٧٬٤٩٠٬٠٢٠ COP
١٠٬٠٠٠ WST١٤٬٩٨٠٬٠٠٠ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى تالا ساموية

cop
COP
wst
WST
١ COP٠٫٠٠٠٦٦٧٥٥٥ WST
٥ COP٠٫٠٠٣٣٣٧٧٧ WST
١٠ COP٠٫٠٠٦٦٧٥٥٥ WST
٢٥ COP٠٫٠١٦٦٨٨٩ WST
٥٠ COP٠٫٠٣٣٣٧٧٧ WST
١٠٠ COP٠٫٠٦٦٧٥٥٥ WST
٥٠٠ COP٠٫٣٣٣٧٧٧ WST
١٬٠٠٠ COP٠٫٦٦٧٥٥٥ WST
٥٬٠٠٠ COP٣٫٣٣٧٧٧ WST
١٠٬٠٠٠ COP٦٫٦٧٥٥٥ WST

مخطط WST إلى COP

1 WST = ٠ COP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٥٢٨٫٨١٬٥٢٨٫٨
منخفض
١٬٤١٤٫٤١٬٣٦٩٫٠
المتوسط
١٬٤٩٢٫١١٬٤٣٦٫٧
التقلب
٠٫٨٧٪؜٠٫٨٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

More البيزو الكولومبي info

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