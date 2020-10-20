١ WST إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٦٥٤٥٦٠٨ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٠٫٣٧٦٧١٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى اليوان الرينمنبي الصيني

wst
WST
cny
CNY
١ WST٢٫٦٥٤٥٦ CNY
٥ WST١٣٫٢٧٢٨ CNY
١٠ WST٢٦٫٥٤٥٦ CNY
٢٥ WST٦٦٫٣٦٤ CNY
٥٠ WST١٣٢٫٧٢٨ CNY
١٠٠ WST٢٦٥٫٤٥٦ CNY
٥٠٠ WST١٬٣٢٧٫٢٨ CNY
١٬٠٠٠ WST٢٬٦٥٤٫٥٦ CNY
٥٬٠٠٠ WST١٣٬٢٧٢٫٨ CNY
١٠٬٠٠٠ WST٢٦٬٥٤٥٫٦ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى تالا ساموية

cny
CNY
wst
WST
١ CNY٠٫٣٧٦٧١ WST
٥ CNY١٫٨٨٣٥٥ WST
١٠ CNY٣٫٧٦٧١ WST
٢٥ CNY٩٫٤١٧٧٥ WST
٥٠ CNY١٨٫٨٣٥٥ WST
١٠٠ CNY٣٧٫٦٧١ WST
٥٠٠ CNY١٨٨٫٣٥٥ WST
١٬٠٠٠ CNY٣٧٦٫٧١ WST
٥٬٠٠٠ CNY١٬٨٨٣٫٥٥ WST
١٠٬٠٠٠ CNY٣٬٧٦٧٫١ WST

مخطط WST إلى CNY

1 WST = ٠ CNY

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٦٦٦٢٢٫٧٠١٤
منخفض
٢٫٦٤٥٠٢٫٥٩٧٦
المتوسط
٢٫٦٥٦٣٢٫٦٤١٩
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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