١ WST إلى BAM

١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٦٦١٢٦٨٤٩ المارك القابل للتحويل البوسني
1 BAM = ١٫٥١٢٢٥ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٦٦١٢٦٨٤٩ المارك القابل للتحويل البوسني
1 BAM = ١٫٥١٢٢٥ WST
WST
BAM
|١ WST
|٠٫٦٦١٢٦٨ BAM
|٥ WST
|٣٫٣٠٦٣٤ BAM
|١٠ WST
|٦٫٦١٢٦٨ BAM
|٢٥ WST
|١٦٫٥٣١٧ BAM
|٥٠ WST
|٣٣٫٠٦٣٤ BAM
|١٠٠ WST
|٦٦٫١٢٦٨ BAM
|٥٠٠ WST
|٣٣٠٫٦٣٤ BAM
|١٬٠٠٠ WST
|٦٦١٫٢٦٨ BAM
|٥٬٠٠٠ WST
|٣٬٣٠٦٫٣٤ BAM
|١٠٬٠٠٠ WST
|٦٬٦١٢٫٦٨ BAM
1 WST = ٠ BAM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٦٧٠٣٧
|٠٫٦٨٣٦٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٦٥٥٧٩
|٠٫٦٥٤٧٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٦٦٥٦٦
|٠٫٦٦٢٧١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤١٪
|٠٫٧٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.More المارك القابل للتحويل البوسني info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings