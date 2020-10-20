١ WST إلى BAM

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٦٦١٢٦٨٤٩ المارك القابل للتحويل البوسني

1 BAM = ١٫٥١٢٢٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى المارك القابل للتحويل البوسني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى المارك القابل للتحويل البوسني

wst
WST
bam
BAM
١ WST٠٫٦٦١٢٦٨ BAM
٥ WST٣٫٣٠٦٣٤ BAM
١٠ WST٦٫٦١٢٦٨ BAM
٢٥ WST١٦٫٥٣١٧ BAM
٥٠ WST٣٣٫٠٦٣٤ BAM
١٠٠ WST٦٦٫١٢٦٨ BAM
٥٠٠ WST٣٣٠٫٦٣٤ BAM
١٬٠٠٠ WST٦٦١٫٢٦٨ BAM
٥٬٠٠٠ WST٣٬٣٠٦٫٣٤ BAM
١٠٬٠٠٠ WST٦٬٦١٢٫٦٨ BAM

حوِّل المارك القابل للتحويل البوسني إلى تالا ساموية

bam
BAM
wst
WST
١ BAM١٫٥١٢٢٥ WST
٥ BAM٧٫٥٦١٢٣ WST
١٠ BAM١٥٫١٢٢٥ WST
٢٥ BAM٣٧٫٨٠٦١ WST
٥٠ BAM٧٥٫٦١٢٣ WST
١٠٠ BAM١٥١٫٢٢٥ WST
٥٠٠ BAM٧٥٦٫١٢٣ WST
١٬٠٠٠ BAM١٬٥١٢٫٢٥ WST
٥٬٠٠٠ BAM٧٬٥٦١٫٢٣ WST
١٠٬٠٠٠ BAM١٥٬١٢٢٫٥ WST

مخطط WST إلى BAM

1 WST = ٠ BAM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل المارك القابل للتحويل البوسني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٧٠٣٧٠٫٦٨٣٦٨
منخفض
٠٫٦٥٥٧٩٠٫٦٥٤٧٤
المتوسط
٠٫٦٦٥٦٦٠٫٦٦٢٧١
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bam

BAM - المارك القابل للتحويل البوسني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المارك القابل للتحويل البوسني هو سعر الصرف للزوج BAM إلى USD. رمز العملة لـ Bosnian Convertible Marks هو BAM. رمز العملة هو KM.

More المارك القابل للتحويل البوسني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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