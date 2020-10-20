١ WST إلى AED

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٣٤١٠٤٧٤ الدرهم الإماراتي

1 AED = ٠٫٧٤٥٦٨٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدرهم الإماراتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدرهم الإماراتي

wst
WST
aed
AED
١ WST١٫٣٤١٠٥ AED
٥ WST٦٫٧٠٥٢٤ AED
١٠ WST١٣٫٤١٠٥ AED
٢٥ WST٣٣٫٥٢٦٢ AED
٥٠ WST٦٧٫٠٥٢٤ AED
١٠٠ WST١٣٤٫١٠٥ AED
٥٠٠ WST٦٧٠٫٥٢٤ AED
١٬٠٠٠ WST١٬٣٤١٫٠٥ AED
٥٬٠٠٠ WST٦٬٧٠٥٫٢٤ AED
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٤١٠٫٥ AED

حوِّل الدرهم الإماراتي إلى تالا ساموية

aed
AED
wst
WST
١ AED٠٫٧٤٥٦٨٦ WST
٥ AED٣٫٧٢٨٤٣ WST
١٠ AED٧٫٤٥٦٨٦ WST
٢٥ AED١٨٫٦٤٢١ WST
٥٠ AED٣٧٫٢٨٤٣ WST
١٠٠ AED٧٤٫٥٦٨٦ WST
٥٠٠ AED٣٧٢٫٨٤٣ WST
١٬٠٠٠ AED٧٤٥٫٦٨٦ WST
٥٬٠٠٠ AED٣٬٧٢٨٫٤٣ WST
١٠٬٠٠٠ AED٧٬٤٥٦٫٨٦ WST

مخطط WST إلى AED

1 WST = ٠ AED

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدرهم الإماراتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٣٥٠٤١٫٣٦٩٢
منخفض
١٫٣٣٦٤١٫٣١٨٢
المتوسط
١٫٣٤٤٤١٫٣٣٩٦
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
aed

AED - الدرهم الإماراتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم الإماراتي هو سعر الصرف للزوج AED إلى USD. رمز العملة لـ الدراهم الإماراتية هو AED. رمز العملة هو د.إ.

More الدرهم الإماراتي info

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