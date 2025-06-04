١ Syrian Pounds إلى Macau Patacas

1 £

‏١ الجنيه السوري =

٠٫٠٠٠٦١٧٤٩٢٤٣ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ١٬٦١٩٫٤٥ SYP

الجنيه السوري إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، ٢١:٢٩ UTC

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،

حوِّل الجنيه السوري إلى الباتاكا الماكاوية

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الجنيه السوري

مخطط SYP إلى MOP

1 SYP = ٠ MOP

1 SYP to MOP exchange-rate stats: high, low, average, and volatility over the last 7, 30, and 90 days.
إحصائيةآخر 30 يومًاآخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
منخفض٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
المتوسط٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠٠٠
التقلب٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜
معلومات العملات

تعرف على المزيد حول أزواج العملات الأكثر شعبية

