١ QAR إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٠٠٢٦٦٧٢١٦٤٨٣٥٢ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٣٬٧٤٩٫٢٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال القطري إلى أوقية بالاديوم

qar
QAR
xpd
XPD
١ QAR٠٫٠٠٠٢٦٦٧٢٢ XPD
٥ QAR٠٫٠٠١٣٣٣٦١ XPD
١٠ QAR٠٫٠٠٢٦٦٧٢٢ XPD
٢٥ QAR٠٫٠٠٦٦٦٨٠٤ XPD
٥٠ QAR٠٫٠١٣٣٣٦١ XPD
١٠٠ QAR٠٫٠٢٦٦٧٢٢ XPD
٥٠٠ QAR٠٫١٣٣٣٦١ XPD
١٬٠٠٠ QAR٠٫٢٦٦٧٢٢ XPD
٥٬٠٠٠ QAR١٫٣٣٣٦١ XPD
١٠٬٠٠٠ QAR٢٫٦٦٧٢٢ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الريال القطري

xpd
XPD
qar
QAR
١ XPD٣٬٧٤٩٫٢٣ QAR
٥ XPD١٨٬٧٤٦٫١ QAR
١٠ XPD٣٧٬٤٩٢٫٣ QAR
٢٥ XPD٩٣٬٧٣٠٫٧ QAR
٥٠ XPD١٨٧٬٤٦١ QAR
١٠٠ XPD٣٧٤٬٩٢٣ QAR
٥٠٠ XPD١٬٨٧٤٬٦١٠ QAR
١٬٠٠٠ XPD٣٬٧٤٩٬٢٣٠ QAR
٥٬٠٠٠ XPD١٨٬٧٤٦٬١٠٠ QAR
١٠٬٠٠٠ XPD٣٧٬٤٩٢٬٣٠٠ QAR

مخطط QAR إلى XPD

1 QAR = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٣٠٧٩٧٠٫٠٠٠٣٠٧٩٧
منخفض
٠٫٠٠٠٢٦٩٨٠٠٫٠٠٠٢٥١٥٦
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٩٣١٧٠٫٠٠٠٢٨٣٦٦
التقلب
٢٫٦٨٪؜٢٫٩٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

More أوقية بالاديوم info

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