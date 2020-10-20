١ QAR إلى UZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٬٤٤٥٫٨٠٨١ السوم الأوزباكستاني

1 UZS = ٠٫٠٠٠٢٩٠٢٠٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى السوم الأوزباكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى السوم الأوزباكستاني

qar
QAR
uzs
UZS
١ QAR٣٬٤٤٥٫٨١ UZS
٥ QAR١٧٬٢٢٩ UZS
١٠ QAR٣٤٬٤٥٨٫١ UZS
٢٥ QAR٨٦٬١٤٥٫٢ UZS
٥٠ QAR١٧٢٬٢٩٠ UZS
١٠٠ QAR٣٤٤٬٥٨١ UZS
٥٠٠ QAR١٬٧٢٢٬٩٠٠ UZS
١٬٠٠٠ QAR٣٬٤٤٥٬٨١٠ UZS
٥٬٠٠٠ QAR١٧٬٢٢٩٬٠٠٠ UZS
١٠٬٠٠٠ QAR٣٤٬٤٥٨٬١٠٠ UZS

حوِّل السوم الأوزباكستاني إلى الريال القطري

uzs
UZS
qar
QAR
١ UZS٠٫٠٠٠٢٩٠٢٠٨ QAR
٥ UZS٠٫٠٠١٤٥١٠٤ QAR
١٠ UZS٠٫٠٠٢٩٠٢٠٨ QAR
٢٥ UZS٠٫٠٠٧٢٥٥١٩ QAR
٥٠ UZS٠٫٠١٤٥١٠٤ QAR
١٠٠ UZS٠٫٠٢٩٠٢٠٨ QAR
٥٠٠ UZS٠٫١٤٥١٠٤ QAR
١٬٠٠٠ UZS٠٫٢٩٠٢٠٨ QAR
٥٬٠٠٠ UZS١٫٤٥١٠٤ QAR
١٠٬٠٠٠ UZS٢٫٩٠٢٠٨ QAR

مخطط QAR إلى UZS

1 QAR = ٠ UZS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل السوم الأوزباكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٬٤٨٠٫٩٣٬٥٠٣٫٧
منخفض
٣٬٤٤٥٫٦٣٬٤٤٥٫٦
المتوسط
٣٬٤٦٥٫٣٣٬٤٧٦٫٣
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
uzs

UZS - السوم الأوزباكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم الأوزباكستاني هو سعر الصرف للزوج UZS إلى USD. رمز العملة لـ Uzbekistani Sums هو UZS. رمز العملة هو лв.

More السوم الأوزباكستاني info

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