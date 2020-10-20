١ QAR إلى TMM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٬٨١٢٫٥٩٥١ Turkmenistani Manat

1 TMM = ٠٫٠٠٠٢٠٧٧٨٨ QAR

TMM استُبدِلَت بـ TMT

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Turkmenistani Manat التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Turkmenistani Manat

qar
QAR
tmm
TMM
١ QAR٤٬٨١٢٫٦ TMM
٥ QAR٢٤٬٠٦٣ TMM
١٠ QAR٤٨٬١٢٦ TMM
٢٥ QAR١٢٠٬٣١٥ TMM
٥٠ QAR٢٤٠٬٦٣٠ TMM
١٠٠ QAR٤٨١٬٢٦٠ TMM
٥٠٠ QAR٢٬٤٠٦٬٣٠٠ TMM
١٬٠٠٠ QAR٤٬٨١٢٬٦٠٠ TMM
٥٬٠٠٠ QAR٢٤٬٠٦٣٬٠٠٠ TMM
١٠٬٠٠٠ QAR٤٨٬١٢٦٬٠٠٠ TMM

حوِّل Turkmenistani Manat إلى الريال القطري

tmm
TMM
qar
QAR
١ TMM٠٫٠٠٠٢٠٧٧٨٨ QAR
٥ TMM٠٫٠٠١٠٣٨٩٤ QAR
١٠ TMM٠٫٠٠٢٠٧٧٨٨ QAR
٢٥ TMM٠٫٠٠٥١٩٤٧ QAR
٥٠ TMM٠٫٠١٠٣٨٩٤ QAR
١٠٠ TMM٠٫٠٢٠٧٧٨٨ QAR
٥٠٠ TMM٠٫١٠٣٨٩٤ QAR
١٬٠٠٠ TMM٠٫٢٠٧٧٨٨ QAR
٥٬٠٠٠ TMM١٫٠٣٨٩٤ QAR
١٠٬٠٠٠ TMM٢٫٠٧٧٨٨ QAR

مخطط QAR إلى TMM

1 QAR = ٠ TMM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Turkmenistani Manat

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٦٤٢٨٠٫٩٦٤٢٨
منخفض
٠٫٩٥٩٧٩٠٫٩٥٩٧٢
المتوسط
٠٫٩٦٢٣٥٠٫٩٦١٥٤
التقلب
٠٫١٤٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
tmm

TMM - Turkmenistani Manat

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkmenistani Manat هو سعر الصرف للزوج TMM إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMM.

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