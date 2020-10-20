١ QAR إلى SOS

١٫٠٠ الريال القطري =
١٥٦٫٤٩٦٦٣ الشلن الصومالي
1 SOS = ٠٫٠٠٦٣٨٩٩١ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٥٦٫٤٩٦٦٣ الشلن الصومالي
1 SOS = ٠٫٠٠٦٣٨٩٩١ QAR
QAR
SOS
|١ QAR
|١٥٦٫٤٩٧ SOS
|٥ QAR
|٧٨٢٫٤٨٣ SOS
|١٠ QAR
|١٬٥٦٤٫٩٧ SOS
|٢٥ QAR
|٣٬٩١٢٫٤٢ SOS
|٥٠ QAR
|٧٬٨٢٤٫٨٣ SOS
|١٠٠ QAR
|١٥٬٦٤٩٫٧ SOS
|٥٠٠ QAR
|٧٨٬٢٤٨٫٣ SOS
|١٬٠٠٠ QAR
|١٥٦٬٤٩٧ SOS
|٥٬٠٠٠ QAR
|٧٨٢٬٤٨٣ SOS
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٬٥٦٤٬٩٧٠ SOS
1 QAR = ٠ SOS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٥٧٫٨٥
|١٥٨٫٥٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٥٦٫٤٩
|١٥٥٫٥١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٥٦٫٧٨
|١٥٦٫٧٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢١٪
|٠٫٣٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.More الشلن الصومالي info
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