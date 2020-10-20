١ QAR إلى SOS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٥٦٫٤٩٦٦٣ الشلن الصومالي

1 SOS = ٠٫٠٠٦٣٨٩٩١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الشلن الصومالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الشلن الصومالي

qar
QAR
sos
SOS
١ QAR١٥٦٫٤٩٧ SOS
٥ QAR٧٨٢٫٤٨٣ SOS
١٠ QAR١٬٥٦٤٫٩٧ SOS
٢٥ QAR٣٬٩١٢٫٤٢ SOS
٥٠ QAR٧٬٨٢٤٫٨٣ SOS
١٠٠ QAR١٥٬٦٤٩٫٧ SOS
٥٠٠ QAR٧٨٬٢٤٨٫٣ SOS
١٬٠٠٠ QAR١٥٦٬٤٩٧ SOS
٥٬٠٠٠ QAR٧٨٢٬٤٨٣ SOS
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٥٦٤٬٩٧٠ SOS

حوِّل الشلن الصومالي إلى الريال القطري

sos
SOS
qar
QAR
١ SOS٠٫٠٠٦٣٨٩٩١ QAR
٥ SOS٠٫٠٣١٩٤٩٦ QAR
١٠ SOS٠٫٠٦٣٨٩٩١ QAR
٢٥ SOS٠٫١٥٩٧٤٨ QAR
٥٠ SOS٠٫٣١٩٤٩٦ QAR
١٠٠ SOS٠٫٦٣٨٩٩١ QAR
٥٠٠ SOS٣٫١٩٤٩٦ QAR
١٬٠٠٠ SOS٦٫٣٨٩٩١ QAR
٥٬٠٠٠ SOS٣١٫٩٤٩٦ QAR
١٠٬٠٠٠ SOS٦٣٫٨٩٩١ QAR

مخطط QAR إلى SOS

1 QAR = ٠ SOS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الشلن الصومالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٧٫٨٥١٥٨٫٥٧
منخفض
١٥٦٫٤٩١٥٥٫٥١
المتوسط
١٥٦٫٧٨١٥٦٫٧٧
التقلب
٠٫٢١٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sos

SOS - الشلن الصومالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الصومالي هو سعر الصرف للزوج SOS إلى USD. رمز العملة لـ Somali Shillings هو SOS. رمز العملة هو S.

More الشلن الصومالي info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings