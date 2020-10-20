١ QAR إلى SDG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٦٥٫١٠٩٣٥ الجنيه السوداني

1 SDG = ٠٫٠٠٦٠٥٦٥٩ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الجنيه السوداني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٨:٤٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجنيه السوداني

qar
QAR
sdg
SDG
١ QAR١٦٥٫١٠٩ SDG
٥ QAR٨٢٥٫٥٤٧ SDG
١٠ QAR١٬٦٥١٫٠٩ SDG
٢٥ QAR٤٬١٢٧٫٧٣ SDG
٥٠ QAR٨٬٢٥٥٫٤٧ SDG
١٠٠ QAR١٦٬٥١٠٫٩ SDG
٥٠٠ QAR٨٢٬٥٥٤٫٧ SDG
١٬٠٠٠ QAR١٦٥٬١٠٩ SDG
٥٬٠٠٠ QAR٨٢٥٬٥٤٧ SDG
١٠٬٠٠٠ QAR١٬٦٥١٬٠٩٠ SDG

حوِّل الجنيه السوداني إلى الريال القطري

sdg
SDG
qar
QAR
١ SDG٠٫٠٠٦٠٥٦٥٩ QAR
٥ SDG٠٫٠٣٠٢٨٣ QAR
١٠ SDG٠٫٠٦٠٥٦٥٩ QAR
٢٥ SDG٠٫١٥١٤١٥ QAR
٥٠ SDG٠٫٣٠٢٨٣ QAR
١٠٠ SDG٠٫٦٠٥٦٥٩ QAR
٥٠٠ SDG٣٫٠٢٨٣ QAR
١٬٠٠٠ SDG٦٫٠٥٦٥٩ QAR
٥٬٠٠٠ SDG٣٠٫٢٨٣ QAR
١٠٬٠٠٠ SDG٦٠٫٥٦٥٩ QAR

مخطط QAR إلى SDG

1 QAR = ٠ SDG

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجنيه السوداني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٥٫١٢١٦٥٫١٣
منخفض
١٦٠٫٨٣١٥٦٫٧٥
المتوسط
١٦٣٫٢٩١٦٣٫١٧
التقلب
١٫٠٣٪؜٠٫٩٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sdg

SDG - الجنيه السوداني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوداني هو سعر الصرف للزوج SDG إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Pounds هو SDG. رمز العملة هو ج.س..

More الجنيه السوداني info

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