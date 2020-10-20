١ QAR إلى ROL

١٫٠٠ الريال القطري =
١٢٬٧٠٨٫٩٢٧ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR
ROL استُبدِلَت بـ RON
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٢٬٧٠٨٫٩٢٧ Romanian Leu
1 ROL = ٠٫٠٠٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR
ROL استُبدِلَت بـ RON
QAR
ROL
|١ QAR
|١٢٬٧٠٨٫٩ ROL
|٥ QAR
|٦٣٬٥٤٤٫٦ ROL
|١٠ QAR
|١٢٧٬٠٨٩ ROL
|٢٥ QAR
|٣١٧٬٧٢٣ ROL
|٥٠ QAR
|٦٣٥٬٤٤٦ ROL
|١٠٠ QAR
|١٬٢٧٠٬٨٩٠ ROL
|٥٠٠ QAR
|٦٬٣٥٤٬٤٦٠ ROL
|١٬٠٠٠ QAR
|١٢٬٧٠٨٬٩٠٠ ROL
|٥٬٠٠٠ QAR
|٦٣٬٥٤٤٬٦٠٠ ROL
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٢٧٬٠٨٩٬٠٠٠ ROL
1 QAR = ٠ ROL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٢٨٠٢
|١٫٢٨٧٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٢٥٣١
|١٫٢٥٣١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٢٧٠٩
|١٫٢٦٩٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٦٪
|٠٫٣٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.
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