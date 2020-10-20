١ QAR إلى ROL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٢٬٧٠٨٫٩٢٧ Romanian Leu

1 ROL = ٠٫٠٠٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR

ROL استُبدِلَت بـ RON

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Romanian Leu التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Romanian Leu

qar
QAR
rol
ROL
١ QAR١٢٬٧٠٨٫٩ ROL
٥ QAR٦٣٬٥٤٤٫٦ ROL
١٠ QAR١٢٧٬٠٨٩ ROL
٢٥ QAR٣١٧٬٧٢٣ ROL
٥٠ QAR٦٣٥٬٤٤٦ ROL
١٠٠ QAR١٬٢٧٠٬٨٩٠ ROL
٥٠٠ QAR٦٬٣٥٤٬٤٦٠ ROL
١٬٠٠٠ QAR١٢٬٧٠٨٬٩٠٠ ROL
٥٬٠٠٠ QAR٦٣٬٥٤٤٬٦٠٠ ROL
١٠٬٠٠٠ QAR١٢٧٬٠٨٩٬٠٠٠ ROL

حوِّل Romanian Leu إلى الريال القطري

rol
ROL
qar
QAR
١ ROL٠٫٠٠٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR
٥ ROL٠٫٠٠٠٣٩٣٤٢٤ QAR
١٠ ROL٠٫٠٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR
٢٥ ROL٠٫٠٠١٩٦٧١٢ QAR
٥٠ ROL٠٫٠٠٣٩٣٤٢٤ QAR
١٠٠ ROL٠٫٠٠٧٨٦٨٤٩ QAR
٥٠٠ ROL٠٫٠٣٩٣٤٢٤ QAR
١٬٠٠٠ ROL٠٫٠٧٨٦٨٤٩ QAR
٥٬٠٠٠ ROL٠٫٣٩٣٤٢٤ QAR
١٠٬٠٠٠ ROL٠٫٧٨٦٨٤٩ QAR

مخطط QAR إلى ROL

1 QAR = ٠ ROL

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Romanian Leu

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٢٨٠٢١٫٢٨٧٠
منخفض
١٫٢٥٣١١٫٢٥٣١
المتوسط
١٫٢٧٠٩١٫٢٦٩٨
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
rol

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

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