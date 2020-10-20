١ QAR إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٦٫٨١٦٦٠٧ الروبي النيبالي

1 NPR = ٠٫٠٢٧١٦١٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، ٠٥:٠١ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الروبي النيبالي

qar
QAR
npr
NPR
١ QAR٣٦٫٨١٦٦ NPR
٥ QAR١٨٤٫٠٨٣ NPR
١٠ QAR٣٦٨٫١٦٦ NPR
٢٥ QAR٩٢٠٫٤١٥ NPR
٥٠ QAR١٬٨٤٠٫٨٣ NPR
١٠٠ QAR٣٬٦٨١٫٦٦ NPR
٥٠٠ QAR١٨٬٤٠٨٫٣ NPR
١٬٠٠٠ QAR٣٦٬٨١٦٫٦ NPR
٥٬٠٠٠ QAR١٨٤٬٠٨٣ NPR
١٠٬٠٠٠ QAR٣٦٨٬١٦٦ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الريال القطري

npr
NPR
qar
QAR
١ NPR٠٫٠٢٧١٦١٧ QAR
٥ NPR٠٫١٣٥٨٠٨ QAR
١٠ NPR٠٫٢٧١٦١٧ QAR
٢٥ NPR٠٫٦٧٩٠٤١ QAR
٥٠ NPR١٫٣٥٨٠٨ QAR
١٠٠ NPR٢٫٧١٦١٧ QAR
٥٠٠ NPR١٣٫٥٨٠٨ QAR
١٬٠٠٠ NPR٢٧٫١٦١٧ QAR
٥٬٠٠٠ NPR١٣٥٫٨٠٨ QAR
١٠٬٠٠٠ NPR٢٧١٫٦١٧ QAR

مخطط QAR إلى NPR

1 QAR = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٦٫٩٣٨٣٦٫٩٤١
منخفض
٣٦٫٧١٢٣٦٫٦٧٢
المتوسط
٣٦٫٨٥٧٣٦٫٨٣٤
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫٠٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

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