١ QAR إلى NPR

١٫٠٠ الريال القطري =
٣٦٫٨١٦٦٠٧ الروبي النيبالي
1 NPR = ٠٫٠٢٧١٦١٧ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٣٦٫٨١٦٦٠٧ الروبي النيبالي
1 NPR = ٠٫٠٢٧١٦١٧ QAR
QAR
NPR
|١ QAR
|٣٦٫٨١٦٦ NPR
|٥ QAR
|١٨٤٫٠٨٣ NPR
|١٠ QAR
|٣٦٨٫١٦٦ NPR
|٢٥ QAR
|٩٢٠٫٤١٥ NPR
|٥٠ QAR
|١٬٨٤٠٫٨٣ NPR
|١٠٠ QAR
|٣٬٦٨١٫٦٦ NPR
|٥٠٠ QAR
|١٨٬٤٠٨٫٣ NPR
|١٬٠٠٠ QAR
|٣٦٬٨١٦٫٦ NPR
|٥٬٠٠٠ QAR
|١٨٤٬٠٨٣ NPR
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٣٦٨٬١٦٦ NPR
1 QAR = ٠ NPR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٦٫٩٣٨
|٣٦٫٩٤١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٦٫٧١٢
|٣٦٫٦٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٦٫٨٥٧
|٣٦٫٨٣٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٧٪
|٠٫٠٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.More الروبي النيبالي info
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