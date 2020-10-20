١ QAR إلى NLG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٥٦٢٧١٥٣١ Dutch Guilder

1 NLG = ١٫٧٧٧١٠ QAR

NLG استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Dutch Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Dutch Guilder

qar
QAR
nlg
NLG
١ QAR٠٫٥٦٢٧١٥ NLG
٥ QAR٢٫٨١٣٥٨ NLG
١٠ QAR٥٫٦٢٧١٥ NLG
٢٥ QAR١٤٫٠٦٧٩ NLG
٥٠ QAR٢٨٫١٣٥٨ NLG
١٠٠ QAR٥٦٫٢٧١٥ NLG
٥٠٠ QAR٢٨١٫٣٥٨ NLG
١٬٠٠٠ QAR٥٦٢٫٧١٥ NLG
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٨١٣٫٥٨ NLG
١٠٬٠٠٠ QAR٥٬٦٢٧٫١٥ NLG

حوِّل Dutch Guilder إلى الريال القطري

nlg
NLG
qar
QAR
١ NLG١٫٧٧٧١ QAR
٥ NLG٨٫٨٨٥٤٩ QAR
١٠ NLG١٧٫٧٧١ QAR
٢٥ NLG٤٤٫٤٢٧٤ QAR
٥٠ NLG٨٨٫٨٥٤٩ QAR
١٠٠ NLG١٧٧٫٧١ QAR
٥٠٠ NLG٨٨٨٫٥٤٩ QAR
١٬٠٠٠ NLG١٬٧٧٧٫١ QAR
٥٬٠٠٠ NLG٨٬٨٨٥٫٤٩ QAR
١٠٬٠٠٠ NLG١٧٬٧٧١ QAR

مخطط QAR إلى NLG

1 QAR = ٠ NLG

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Dutch Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
nlg

NLG - Dutch Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.

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