١ QAR إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٧٫٥٤٦١٢٩ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٠٫٠٥٦٩٩٢٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى المتكال الموزمبيقي

qar
QAR
mzn
MZN
١ QAR١٧٫٥٤٦١ MZN
٥ QAR٨٧٫٧٣٠٦ MZN
١٠ QAR١٧٥٫٤٦١ MZN
٢٥ QAR٤٣٨٫٦٥٣ MZN
٥٠ QAR٨٧٧٫٣٠٦ MZN
١٠٠ QAR١٬٧٥٤٫٦١ MZN
٥٠٠ QAR٨٬٧٧٣٫٠٦ MZN
١٬٠٠٠ QAR١٧٬٥٤٦٫١ MZN
٥٬٠٠٠ QAR٨٧٬٧٣٠٫٦ MZN
١٠٬٠٠٠ QAR١٧٥٬٤٦١ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الريال القطري

mzn
MZN
qar
QAR
١ MZN٠٫٠٥٦٩٩٢٦ QAR
٥ MZN٠٫٢٨٤٩٦٣ QAR
١٠ MZN٠٫٥٦٩٩٢٦ QAR
٢٥ MZN١٫٤٢٤٨٢ QAR
٥٠ MZN٢٫٨٤٩٦٣ QAR
١٠٠ MZN٥٫٦٩٩٢٦ QAR
٥٠٠ MZN٢٨٫٤٩٦٣ QAR
١٬٠٠٠ MZN٥٦٫٩٩٢٦ QAR
٥٬٠٠٠ MZN٢٨٤٫٩٦٣ QAR
١٠٬٠٠٠ MZN٥٦٩٫٩٢٦ QAR

مخطط QAR إلى MZN

1 QAR = ٠ MZN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧٫٥٥٤١٧٫٦٢٩
منخفض
١٧٫٤٦٧١٧٫٤٦٦
المتوسط
١٧٫٤٩٧١٧٫٥١٩
التقلب
٠٫١٥٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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