١ QAR إلى MOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٫٢١٠٦٠٠٣ الباتاكا الماكاوية

1 MOP = ٠٫٤٥٢٣٦٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الباتاكا الماكاوية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الباتاكا الماكاوية

qar
QAR
mop
MOP
١ QAR٢٫٢١٠٦ MOP
٥ QAR١١٫٠٥٣ MOP
١٠ QAR٢٢٫١٠٦ MOP
٢٥ QAR٥٥٫٢٦٥ MOP
٥٠ QAR١١٠٫٥٣ MOP
١٠٠ QAR٢٢١٫٠٦ MOP
٥٠٠ QAR١٬١٠٥٫٣ MOP
١٬٠٠٠ QAR٢٬٢١٠٫٦ MOP
٥٬٠٠٠ QAR١١٬٠٥٣ MOP
١٠٬٠٠٠ QAR٢٢٬١٠٦ MOP

حوِّل الباتاكا الماكاوية إلى الريال القطري

mop
MOP
qar
QAR
١ MOP٠٫٤٥٢٣٦٦ QAR
٥ MOP٢٫٢٦١٨٣ QAR
١٠ MOP٤٫٥٢٣٦٦ QAR
٢٥ MOP١١٫٣٠٩١ QAR
٥٠ MOP٢٢٫٦١٨٣ QAR
١٠٠ MOP٤٥٫٢٣٦٦ QAR
٥٠٠ MOP٢٢٦٫١٨٣ QAR
١٬٠٠٠ MOP٤٥٢٫٣٦٦ QAR
٥٬٠٠٠ MOP٢٬٢٦١٫٨٣ QAR
١٠٬٠٠٠ MOP٤٬٥٢٣٫٦٦ QAR

مخطط QAR إلى MOP

1 QAR = ٠ MOP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الباتاكا الماكاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٢١٢٨٢٫٢١٨٩
منخفض
٢٫٢٠٨٢٢٫٢٠٦٨
المتوسط
٢٫٢١٠١٢٫٢١٢١
التقلب
٠٫٠٣٪؜٠٫٠٤٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mop

MOP - الباتاكا الماكاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.

More الباتاكا الماكاوية info

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