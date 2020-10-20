١ QAR إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٥٧٦٫٥٨٧٩١ الكيات البورمي

1 MMK = ٠٫٠٠١٧٣٤٣٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الكيات البورمي

qar
QAR
mmk
MMK
١ QAR٥٧٦٫٥٨٨ MMK
٥ QAR٢٬٨٨٢٫٩٤ MMK
١٠ QAR٥٬٧٦٥٫٨٨ MMK
٢٥ QAR١٤٬٤١٤٫٧ MMK
٥٠ QAR٢٨٬٨٢٩٫٤ MMK
١٠٠ QAR٥٧٬٦٥٨٫٨ MMK
٥٠٠ QAR٢٨٨٬٢٩٤ MMK
١٬٠٠٠ QAR٥٧٦٬٥٨٨ MMK
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٨٨٢٬٩٤٠ MMK
١٠٬٠٠٠ QAR٥٬٧٦٥٬٨٨٠ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الريال القطري

mmk
MMK
qar
QAR
١ MMK٠٫٠٠١٧٣٤٣٤ QAR
٥ MMK٠٫٠٠٨٦٧١٧ QAR
١٠ MMK٠٫٠١٧٣٤٣٤ QAR
٢٥ MMK٠٫٠٤٣٣٥٨٥ QAR
٥٠ MMK٠٫٠٨٦٧١٧ QAR
١٠٠ MMK٠٫١٧٣٤٣٤ QAR
٥٠٠ MMK٠٫٨٦٧١٧ QAR
١٬٠٠٠ MMK١٫٧٣٤٣٤ QAR
٥٬٠٠٠ MMK٨٫٦٧١٧ QAR
١٠٬٠٠٠ MMK١٧٫٣٤٣٤ QAR

مخطط QAR إلى MMK

1 QAR = ٠ MMK

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٧٧٫٥٣٥٧٧٫٨١
منخفض
٥٧٥٫٧٥٥٧٤٫١٥
المتوسط
٥٧٦٫٤٩٥٧٦٫٤٧
التقلب
٠٫٠٧٪؜٠٫١٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

More الكيات البورمي info

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