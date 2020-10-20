١ QAR إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٬٢٣١٫٥٦٢٠ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٠٫٠٠٠٨١١٩٧٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٣٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الأرياري المدغشقري

qar
QAR
mga
MGA
١ QAR١٬٢٣١٫٥٦ MGA
٥ QAR٦٬١٥٧٫٨١ MGA
١٠ QAR١٢٬٣١٥٫٦ MGA
٢٥ QAR٣٠٬٧٨٩٫١ MGA
٥٠ QAR٦١٬٥٧٨٫١ MGA
١٠٠ QAR١٢٣٬١٥٦ MGA
٥٠٠ QAR٦١٥٬٧٨١ MGA
١٬٠٠٠ QAR١٬٢٣١٬٥٦٠ MGA
٥٬٠٠٠ QAR٦٬١٥٧٬٨١٠ MGA
١٠٬٠٠٠ QAR١٢٬٣١٥٬٦٠٠ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى الريال القطري

mga
MGA
qar
QAR
١ MGA٠٫٠٠٠٨١١٩٧٧ QAR
٥ MGA٠٫٠٠٤٠٥٩٨٨ QAR
١٠ MGA٠٫٠٠٨١١٩٧٧ QAR
٢٥ MGA٠٫٠٢٠٢٩٩٤ QAR
٥٠ MGA٠٫٠٤٠٥٩٨٨ QAR
١٠٠ MGA٠٫٠٨١١٩٧٧ QAR
٥٠٠ MGA٠٫٤٠٥٩٨٨ QAR
١٬٠٠٠ MGA٠٫٨١١٩٧٧ QAR
٥٬٠٠٠ MGA٤٫٠٥٩٨٨ QAR
١٠٬٠٠٠ MGA٨٫١١٩٧٧ QAR

مخطط QAR إلى MGA

1 QAR = ٠ MGA

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٢٦٧٫٥١٬٢٦٧٫٥
منخفض
١٬٢٢٠٫٩١٬١٩٣٫٣
المتوسط
١٬٢٣٠٫٤١٬٢٢٠٫٨
التقلب
٠٫٨٨٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

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