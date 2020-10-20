١ QAR إلى LTC

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٠٣٧٠٥٣٤١٢٩١٢٠٩ Litecoin

1 LTC = ٢٦٩٫٨٨١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الريال القطري إلى Litecoin التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Litecoin

qar
QAR
ltc
LTC
١ QAR٠٫٠٠٣٧٠٥٣٤ LTC
٥ QAR٠٫٠١٨٥٢٦٧ LTC
١٠ QAR٠٫٠٣٧٠٥٣٤ LTC
٢٥ QAR٠٫٠٩٢٦٣٣٥ LTC
٥٠ QAR٠٫١٨٥٢٦٧ LTC
١٠٠ QAR٠٫٣٧٠٥٣٤ LTC
٥٠٠ QAR١٫٨٥٢٦٧ LTC
١٬٠٠٠ QAR٣٫٧٠٥٣٤ LTC
٥٬٠٠٠ QAR١٨٫٥٢٦٧ LTC
١٠٬٠٠٠ QAR٣٧٫٠٥٣٤ LTC

حوِّل Litecoin إلى الريال القطري

ltc
LTC
qar
QAR
١ LTC٢٦٩٫٨٨١ QAR
٥ LTC١٬٣٤٩٫٤ QAR
١٠ LTC٢٬٦٩٨٫٨١ QAR
٢٥ LTC٦٬٧٤٧٫٠٢ QAR
٥٠ LTC١٣٬٤٩٤ QAR
١٠٠ LTC٢٦٬٩٨٨٫١ QAR
٥٠٠ LTC١٣٤٬٩٤٠ QAR
١٬٠٠٠ LTC٢٦٩٬٨٨١ QAR
٥٬٠٠٠ LTC١٬٣٤٩٬٤٠٠ QAR
١٠٬٠٠٠ LTC٢٬٦٩٨٬٨١٠ QAR

مخطط QAR إلى LTC

1 QAR = ٠ LTC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Litecoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٩٤٣٣٠٫٠٠٣٩٤٣٣
منخفض
٠٫٠٠٣٢١٥٧٠٫٠٠٢٦٥٩١
المتوسط
٠٫٠٠٣٥٧٥٠٠٫٠٠٣٣٥١٨
التقلب
٢٫٢٧٪؜٢٫٩٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ltc

LTC - Litecoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Litecoin هو سعر الصرف للزوج LTC إلى USD. رمز العملة لـ Litecoin هو LTC. رمز العملة هو Ł.

More Litecoin info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings