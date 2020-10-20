١ QAR إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٦٫١٦٧٤١١ الجورد الهايتي

1 HTG = ٠٫٠٢٧٦٤٩٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٦ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجورد الهايتي

qar
QAR
htg
HTG
١ QAR٣٦٫١٦٧٤ HTG
٥ QAR١٨٠٫٨٣٧ HTG
١٠ QAR٣٦١٫٦٧٤ HTG
٢٥ QAR٩٠٤٫١٨٥ HTG
٥٠ QAR١٬٨٠٨٫٣٧ HTG
١٠٠ QAR٣٬٦١٦٫٧٤ HTG
٥٠٠ QAR١٨٬٠٨٣٫٧ HTG
١٬٠٠٠ QAR٣٦٬١٦٧٫٤ HTG
٥٬٠٠٠ QAR١٨٠٬٨٣٧ HTG
١٠٬٠٠٠ QAR٣٦١٬٦٧٤ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى الريال القطري

htg
HTG
qar
QAR
١ HTG٠٫٠٢٧٦٤٩٢ QAR
٥ HTG٠٫١٣٨٢٤٦ QAR
١٠ HTG٠٫٢٧٦٤٩٢ QAR
٢٥ HTG٠٫٦٩١٢٣ QAR
٥٠ HTG١٫٣٨٢٤٦ QAR
١٠٠ HTG٢٫٧٦٤٩٢ QAR
٥٠٠ HTG١٣٫٨٢٤٦ QAR
١٬٠٠٠ HTG٢٧٫٦٤٩٢ QAR
٥٬٠٠٠ HTG١٣٨٫٢٤٦ QAR
١٠٬٠٠٠ HTG٢٧٦٫٤٩٢ QAR

مخطط QAR إلى HTG

1 QAR = ٠ HTG

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٦٫٨٠٧٣٧٫٠٨١
منخفض
٣٥٫٨٥٩٣٥٫٨٥٩
المتوسط
٣٦٫٣٠٧٣٦٫٤٤٠
التقلب
٠٫٧٨٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

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