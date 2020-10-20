١ QAR إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٢١٦٤٢٢٠٩ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٤٫٦٢٠٦٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى جنيه جبل طارق

qar
QAR
gip
GIP
١ QAR٠٫٢١٦٤٢٢ GIP
٥ QAR١٫٠٨٢١١ GIP
١٠ QAR٢٫١٦٤٢٢ GIP
٢٥ QAR٥٫٤١٠٥٥ GIP
٥٠ QAR١٠٫٨٢١١ GIP
١٠٠ QAR٢١٫٦٤٢٢ GIP
٥٠٠ QAR١٠٨٫٢١١ GIP
١٬٠٠٠ QAR٢١٦٫٤٢٢ GIP
٥٬٠٠٠ QAR١٬٠٨٢٫١١ GIP
١٠٬٠٠٠ QAR٢٬١٦٤٫٢٢ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الريال القطري

gip
GIP
qar
QAR
١ GIP٤٫٦٢٠٦ QAR
٥ GIP٢٣٫١٠٣ QAR
١٠ GIP٤٦٫٢٠٦ QAR
٢٥ GIP١١٥٫٥١٥ QAR
٥٠ GIP٢٣١٫٠٣ QAR
١٠٠ GIP٤٦٢٫٠٦ QAR
٥٠٠ GIP٢٬٣١٠٫٣ QAR
١٬٠٠٠ GIP٤٬٦٢٠٫٦ QAR
٥٬٠٠٠ GIP٢٣٬١٠٣ QAR
١٠٬٠٠٠ GIP٤٦٬٢٠٦ QAR

مخطط QAR إلى GIP

1 QAR = ٠ GIP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢١٧٦٦٠٫٢٢٢٤٥
منخفض
٠٫٢١٤٤٦٠٫٢١٤٤٦
المتوسط
٠٫٢١٦٢٧٠٫٢١٧٧١
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

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